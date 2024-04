El BCE manté els tipus d'interès en el 4,5% i es prepara per a una primera rebaixa a partir del juny

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès bàsic en el 4,5%, tot i que ja es prepara per a una primera rebaixa a partir del juny. Després que la inflació al març se situés en el 2,4% -el mínim des de mitjans de 2021 i prop de l'objectiu del 2%-, l'entitat manté el seu guió, que no preveia canvis en la reunió d'abril i apuntava al juny com a punt d'inflexió per alleugerir la política monetària. De fet, en el comunicat enviat aquest dijous posterior a la reunió del Consell de Govern, el BCE apunta que, si les noves avaluacions sobre perspectives d'inflació demostren que els preus "convergeixen cap a l'objectiu de forma sostinguda", llavors "seria apropiat reduir l'actual nivell de restricció de política monetària".

Més enllà de la pausa sobre el tipus d'interès bàsic -la cinquena consecutiva des de l'octubre passat- la resta de tipus que controla el BCE tampoc han patit variacions. Així, el tipus per als préstecs immediats es manté en el 4,75%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al banc central es manté en el 4%.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde ja va deixar entreveure la decisió d'aquest dijous el març passat, durant la roda de premsa posterior a la darrera reunió del Consell de Govern de l'entitat. En la seva compareixença, la dirigent francesa va reiterar que les decisions sobre els tipus d'interès continuarien "depenent de les dades" i va apuntar que, de cara a la reunió d'abril, l'entitat en disposaria de "poques més".

"Al juny tindrem més informació, i això és molt important per nosaltres", va afegir, tot donant a entendre que la pròxima reunió de l'entitat -que se celebrarà precisament al juny- pot suposar l'inici de la rebaixa de tipus.

A banda de les declaracions de Lagarde, les darreres previsions recollides pel BCE també apunten en la mateixa direcció. Segons les últimes estimacions publicades al març, els experts del banc central calculen que la inflació mitjana per aquest 2024 se situarà en el 2,3% i que assolirà l'objectiu del 2% el 2025, avalant així la política monetària adoptada fins ara i obrint la porta a un relaxament.

Al mateix temps, el BCE va rebaixar lleugerament la perspectiva de creixement del PIB a l'eurozona pel 2024, fins al 0,6%. En aquest sentit, i amb vista a evitar una major desacceleració de l'activitat econòmica, una rebaixa dels tipus -tal com també han donat a entendre altres bancs centrals- contribuiria novament al consum.