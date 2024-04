El govern espanyol destinarà prop de 20 milions al desenvolupament rural, d'agricultura i ramaderia a Catalunya

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a transferir 19,4 milions d'euros a Catalunya per al finançament d'intervencions en matèria de desenvolupament rural, d'agricultura i ramaderia. En total, les comunitats autònomes rebran vuit crèdits per un import de 207,7 milions d'euros per a actuacions incloses en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comú (PAC) i diferents actuacions en matèria de competitivitat i qualitat de la producció dels mercats, sanitat vegetal i animal del Programa Comunitat de Suport a les Produccions Agràries de Canàries. La distribució dels fons se sotmetrà a la consideració de la conferència sectorial del pròxim 19 d'abril.

El crèdit principal és per al finançament d'intervencions del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) corresponents al primer any de la PAC 2023-27. Catalunya rebrà 17,7 milions dels 158,2 que es destinaran a tot l'Estat. Concretament, l'Estat aportarà a les comunitats el 30% del finançament arreu de l'Estat d'acord amb el criteri de distribució acordat amb les comunitats al maig de l'any passat.

D'altra banda, el Consell de Ministres també ha autoritzat la proposta de distribució territorial de set crèdits per al finançament de diferents línies d'actuació per un import de 49,6 milions d'euros, dels quals es destinaran 1,7 milions a Catalunya i que haurà d'aprovar la conferència sectorial.

Dins del programa de Competitivitat i Qualitat de la producció i els Mercats s'ha autoritzat en total un crèdit per valor de 4,5 milions d'euros per al foment de l'apicultura, dels quals 183.971 seran per a Catalunya. Dins d'aquest projecte es finançarà la línia de qualitat de les varietats vegetals i certificació dels material de reproducció, amb un total d'1,75 milions d'euros, dels quals 186.652 euros corresponen a Catalunya. Aquesta línia està dedicada a l'execució dels assajos per a l'avaluació agronòmica de les noves varietats vegetals i el manteniment del sistema de certificació mitjançant el control de la qualitat i sanitat de les llavors i plantes de viver.

D'altra banda, el crèdit total dirigit al foment de les races autòctones espanyoles puja a 1,45 milions d'euros, dels quals 185.465 euros seran per a Catalunya. També es consignen 1,45 milions d'euros per al control oficial del rendiment lleter, amb 112.002 euros per a Catalunya.

Per últim, en matèria de sanitat vegetal, s'inclouen programes de prevenció i lluita contra plagues com a principal objectiu per al control i erradicació de malalties. La dotació prevista del govern és de 10,5 milions, dels quals 879.350 euros seran per a Catalunya. També s'han consignat 8,83 milions per als programes estatals d'erradicació de malalties d'animals, dels quals 232.449 euros per a Catalunya.