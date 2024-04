Stuart deixa de repartir a Espanya i acomiadarà uns 400 treballadors

L’empresa de repartiment Stuart va comunicar ahir als seus treballadors la intenció de liquidar les seves operacions a Espanya i acomiadar-los. El tancament afectarà tots els seus repartidors i gran part del personal d’oficina, cosa que podria acabar saldant-se en uns 400 acomiadaments, sobre el total de 468 empleats que actualment té en plantilla. Per a això la companyia addueix pèrdues acumulades sostingudes durant els últims exercicis, segons la documentació a què ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. Barcelona, amb 319 empleats, seria la ciutat amb més damnificats per la reestructuració.

El sector del repartiment a domicili experimenta una nova sortida del mercat espanyol amb l’anunci de Stuart i centenars de nous acomiadaments. Aquesta companyia decideix que ja no vol invertir més a Espanya i esperar que el seu model de negoci sigui rendible. Als papers remesos a la representació legal dels treballadors addueix que no li surt a compte complir la legislació laboral vigent i en culpa directament la llei rider aprovada durant la passada legislatura i que obliga les empreses de repartiment a tenir els seus repartidors com a assalariats.

Increment de costos

Una condició que augmenta els seus costos operatius, ja que pagar la Seguretat Social i proporcionar els mitjans de treball –mòbil i vehicle– als riders surt més car que tenir-los com a autònoms. I si bé ho marca la llei, no és una condició que totes les plataformes del sector estiguin complint, com és el cas de Glovo o Uber, que copen el mercat espanyol i que ara es queden una mica més soles per disputar-se’l.

Inicialment Stuart va començar repartint amb autònoms, que posteriorment van ser declarats falsos autònoms per la Inspecció de Treball, de manera que l’empresa va haver de pagar quanties milionàries a l’erari públic.