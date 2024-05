El CFP i Maccion impulsen la col·laboració entre empreses del metall

El Centre de Formació Pràctica de Manresa (CFP) i Maccion, empresa dedicada al desenvolupament i implementació de solucions en indústria 4.0, inicien un nou projecte perquè les empreses del metall del territori col·laborin entre elles per accedir a les tecnologies més avançades. La proposta consisteix en la creació d’un marketplace per crear grups d’empreses que, tot i compartir processos similars, no siguin competència directa entre elles. Aquests grups d’empreses compartiran despeses en el desenvolupament de solucions tecnològiques a mida, optimitzant així els costos i millorant l’eficiència operativa gràcies a l’aportació i l’experiència de tots els seus membres, segons expliquen fonts del CFP. La iniciativa compta amb el suport de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central.

Per participar al marketplace cal omplir un formulari i participar en una primera sessió on line que tindrà lloc el dia 30 de maig i servirà per conèixer les empreses i les seves necessitats. A partir d’aquí es formaran els consorcis (grups d’empreses) en funció del seu nivell tecnològic i interessos. Durant el procés de treball s’organitzaran visites mútues per conèixer i comprendre millor els processos de cada empresa, a més de sessions per determinar les seves necessitats i el millor encaix tecnològic. Amb tot això i compartint recursos per part de les empreses, es desenvoluparan les solucions tecnològiques més adequades i s’adaptaran a les condicions específiques de cada empresa.

Les empreses també podran veure com funcionen algunes d’aquestes solucions tecnològiques que ja estan implementades al Centre de Formació Pràctica i que inclouen des d’eines de gestió de la producció fins a solucions per eliminar totalment el paper de les fàbriques.

Des de Maccion ja s’ha impulsat aquesta iniciativa amb un grup d’empreses del sector tèxtil, que actualment s’estan beneficiant de solucions comunes, optimitzant els seus sistemes de producció i avançant en la gestió logística i l'anàlisi de dades de rendiment.