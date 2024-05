La UPC Manresa celebra la 8a Jornada Tècnica Minera

La UPC Manresa va organitzar aquesta setmana la 8a edició de la Jornada Tècnica Minera. L’edició d’enguany va girar entorn al «Green Mining», terme que engloba una mineria ecològica, ambientalment sostenible que te com un dels seus principals objectius, reduir l’impacte ambiental de les diferents operacions que l’integren, així com conservar recursos per a les generacions futures.

La jornada, va comptar amb una vuitantena d’inscrits, i amb la presència de Pere Palà, director de la UPC Manresa; Marc Aloy, alcalde de Manresa; i Jordi Llorca, vicerector de Recerca de la UPC; que van obrir l’acte; i d’Alfons Porro, president del Gremi d’Àrids de Catalunya; Juan Ignacio Navarro, degà del Col·legi de Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears i José Antonio García Mendoza, degà del Col·legi d’Enginyers de Mines del Nord-est, que en van fer la cloenda.

Durant la jornada van tenir lloc conferències a càrrec de representants institucionals i professionals del sector. En primer lloc Francesc Xavier Carbonell, Cap del Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, va presentar «La restauració d’activitats extractives a Catalunya, reptes de futur». A continuació, la conferència anomenada «Residus miners. Transformant un passiu ambiental en desenvolupament sustentable» va anar a càrrec de Ronald Guzman, de WSP.

«Estratègies d’Economia Circular a CMI des de la pedrera a la fabricació de ciment» va ser la tercera i la van impartir José María Ramos Fernández, cap de Mineria i Recursos Naturals de Ciments Molins Industrial; i Daniel Motlló i Rodríguez, Enginyer Tècnic en Química Industrial i cap de Medi Ambient de Ciments Molins Industrial.

«Gestió mediambiental i social d’una fàbrica de ciment en un entorn urbà”, a càrrec de Jaume Ramon i Sala, cap de Mediambient, Pedreres i Relacions amb l’Entorn de Holcim, a Montcada i Reixac, va ser l’última presentació.