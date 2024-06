Renfe oferirà 400 trajectes diaris en autobús aquest estiu per garantir la mobilitat de viatgers de l'R4 i l'R8

Renfe oferirà fins a 400 trajectes diaris en autobús aquest estiu per garantir la mobilitat de viatgers de l'R4 i l'R8. La companyia ha programat un pla alternatiu de transport amb 25 autobusos i 20.000 places al dia entre Martorell Central/Castellbisbal i Molins de Rei per a la línia R4, i Martorell Central – Rubí Can Vallhonrat per a l'R8. Tot plegat per afrontar una nova fase d'obres d'Adif al nus de Castellbisbal programada entre el 24 de juny i l'11 de setembre, uns dos mesos i mig. Els treballs –que han d'impulsar la connexió del Corredor al nord i sud i amb Europa- comprenen la renovació de vies per al posterior desplegament del tercer fil i la instal·lació de nous equipaments de via i sistemes de senyalització i catenària.

Aquest servei per carretera –amb 25 autobusos, 200 trajectes diaris per sentit i 20.000 places- cobrirà els trajectes entre Castellbisbal i Molins de Rei (primera fase) i entre Martorell Central i Molins de Rei (segona fase) amb parada a l'estació d’El Papiol i, a la segona fase, a Castellbisbal. Aquests autobusos estaran sincronitzats amb els horaris del servei de Rodalies i mantindran la freqüència actual de trens, segons Renfe. El pla alternatiu de transport s'ha acordat amb la Generalitat, titular del servei de Rodalies, i treballat amb els diversos ajuntaments implicats. Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda, però no estarà premés accedir als busos amb bicicletes o mascotes.

Entre el 24 de juny i el 25 d'agost, l'afectació més destacada a l'R4 serà el servei alternatiu per carretera entre Castellbisbal i Molins de Rei, i també entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès els feiners i els caps de setmana del 3-4, 10-11 i 24-25 d'agost. A l'R8, hi haurà servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central. I entre el 26 d'agost i l'11 de setembre, a la línia R4 hi haurà servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Molins de Rei, i entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès els feiners i el cap de setmana del 31 d'agost-1 de setembre. A l'R8, el servei en busos es repetirà al tram Rubí Can Vallhonrat – Martorell Central.