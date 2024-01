Trobar feina pot arribar a ser un suplici, segons el sector i la professió. Moltes vegades no hi ha vacants o les que hi ha estan molt mal pagades. Per això, quan ens contracten, sovint, no llegim amb detall el contracte; caient en un terrible error. Les ganes de treballar i percebre un salari, ens pot fer confiar cegament en l'empresari; però, compte, perquè a vegades ens poden enganyar. T'expliquem què és el que has de revisar abans de signar.

Què apareix en el contracte En aquest document s'ha de plasmar tot el que s'ha acordat en l'entrevista: les condicions laborals. En el contracte hi han d'aparèixer diverses dades com la jornada, el salari i la temporalitat, entre altres. El contracte sempre ha d'estar per escrit, menys en aquests casos, que pot ser un contracte oral: Quan el contracte sigui indefinit a jornada completa

Quan el contracte sigui temporal a jornada completa, sempre que tingui com a màxim una duració de 4 setmanes En cas que l'empresa no tingui el contracte formalitzat per escrit quan pertoca, el treballador comptabilitzarà com a indefinit a jornada completa. Díaz reunirà els agents socials el 25 de gener per iniciar els treballs per retallar la jornada laboral Els punts a revisar Abans de signar l'esperat contracte, hem de dedicar uns minuts a llegir-nos-el amb certa tranquil·litat. Ens hem de fixar si apareixen totes les condicions laborals pactades verbalment amb l'empresari en les reunions posteriors. A més, hem de comprovar que les nostres dades personals apareguin correctament. És important que l'empresa ens hagi donat d'alta a la Seguretat Social abans de començar a treballar No signis el contracte Si trobes forats en blanc o incomplets en aquest, no el signis, ja que, poden aprofitar per posar informació complementària i no pactada, quan ja estigui signat. Tenim 2,5 dies de vacances per mes treballat Revisió de dades És important que revisis amb precisió aquests apartats: Tipus de contracte: indefinit, temporal, de relleu, fix-discontinu, de pràctiques o de formació en alternança. En cas de ser temporal ha d'aparèixer el motiu i la duració d'aquest.

Si hi ha un període de prova ha d'aparèixer en el contracte amb la duració d'aquest. Els límits segons l'Estatut dels Treballadors pel període de prova és de 2 mesos pels treballadors no titulats i per empreses amb un mínim de 25 treballadors; 3 mesos pels treballadors que no siguin tècnics titulats, però on la plantilla de treballadors és inferior a 25; i 6 mesos, com a màxim, per treballadors titulats.

Les dades personals i de l'empresa

El salari, les pagues extres i la retribució de les hores extra, en brut o en net. Lloc de treball, categoria professional i conveni col·lectiu

i conveni col·lectiu Horaris i jornada : torns, caps de setmana, etc.

: torns, caps de setmana, etc. Període de vacances , fixat per l'Estatut dels Treballadors: 30 dies natural a l'any o 22 laborables.

, fixat per l'Estatut dels Treballadors: 30 dies natural a l'any o 22 laborables. Mirar els annexos o clàusules