La jubilació és un aspecte que preocupa a la majoria de la població d'Espanya i, no és per menys; ja que les quanties i l'edat varia constantment. No podem dir que tenim una jubilació marcada per una pauta estable que la reguli. Així doncs, esperem veure què passarà pels que encara ens queden un munt d'anys. Però, i si et vols jubilar abans del mínim exigit; és possible? T'expliquem com jubilar-te amb 28 anys cotitzats.

Cotitzem tota la vida per aconseguir una pensió digna quan ja no puguem treballar per edat. Arriba un moment en què necessitem gaudir de la vida d'una altra manera: cuidar-nos, viatjar, etcètera. No sabem que ens presentarà el futur, però sí que podem saber, almenys ara com ara, com ens quedaria la pensió per jubilació si ens jubiléssim amb 28 anys de cotització. La jubilació actual La Seguretat Social utilitza 3 variables per calcular l'import que ens pertoca: Les bases de cotització dels últims 25 anys

treballats L'edat a la qual s'accedeix a la jubilació Els treballadors migrants aporten 10 vegades més a la Seguretat Social del que gasten, segons el govern central Les bases de cotització i el total d'anys treballats són el que determinarà el nostre tant per cent de la pensió. Respecte a l'edat de jubilació, dependrà de si fem una jubilació anticipada o, si decidim treballar més temps del que pertoca perquè estem bé i no ens volem jubilar, encara. 28 anys cotitzats: la jubilació Actualment, febrer de 2024, l'edat de jubilació és els 65 anys, sempre que el treballador tingui 38 anys cotitzats. Si no arriba als 38 anys, l'edat per jubilar-se pujarà una mica. Et podràs jubilar els 66 anys i 6 mesos, si no arribes al límit que sol·licita la Seguretat Social. Així doncs, si tens 28 anys cotitzats, t'hauràs de jubilar els 66 anys i 6 mesos. En aquest cas concret, no podràs sol·licitar la jubilació anticipada voluntària o forçosa; ja que no tindràs el mínim requerit, entre 33 i 35 anys cotitzats. I què cobraré amb 28 anys cotitzats? Primer, haurem de sumar les 300 últimes bases de cotització. O sigui, els últims 25 anys que has cotitzat. L'import que aparegui, l'haurem de dividir entre 350. Després a la quantitat que ens surti, se li haurà d'aplicar el coeficient per reflectir l'efecte de la inflació i, a més, hi haurà la possibilitat d'incloure les llacunes de cotització. Ara, segons els anys treballats, sabrem el percentatge al qual tenim dret. Amb 28 anys cotitzats tindràs dret a cobrat el 79,6% de la base reguladora La taula per calcular la pensió de jubilació El mínim per poder cobrar la jubilació és haver cotitzat 15 anys.

a la base reguladora Si volguessis cobrar el 100% de la jubilació, hauries d'haver cotitzat 36 anys i sis mesos. Aquestes dades són vàlides fins al 2027. Llavors, la base de cotització pujarà els 37 anys.