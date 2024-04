L'Agència Tributària preveu retornar 1.790 milions d'euros als contribuents catalans

Aquesta setmana ha començat la campanya de la Renda i Hisenda preveu ingressar uns 4.544 milions d'euros per la campanya de Renda 2023 a Catalunya; augmentant en un 18,4% els beneficis, respecte a l'any anterior. Així doncs, l'Agència Tributària espera quedar amb un saldo positiu de 2.754 milions d'euros, un 27,5% més que la campanya anterior. La campanya 2022 va quedar amb un saldo de 1.997 milions. I segons les seves estimacions preveu retornar uns 1.790 milions d'euros als contribuents catalans, un 2,8% menys que l'altra campanya.

Aquest any, l'organisme espera rebre a Catalunya una mica més de quatre milions de declaracions, un 1,1% més. D'aquestes, 1,82 milions seran positives i al voltant de dos milions a retornar. Aquesta darrera xifra és un 6,2% inferior a la del 2022, davant la del conjunt d'Espanya, que registra un descens mitjà del 3%. L'increment de contribuents amb resultat positiu, que ronda el 10,4%, es deu, segons ha explicat aquest dimecres la directora de Gestió Tributària, Rosa Prieto del Rey, fonamentalment a l'increment que va haver-hi l'any passat en els rendiments per activitats econòmiques, a les plusvàlues per la venda d'accions o d'immobles i en la compra de lletres del Tresor.

La previsió és que 197.000 declaracions més seran negatives, és a dir que el resultat serà igual a zero.

Renda 2023 / Agència Tributària

Ingressos per patrimoni

Pel que fa a l'impost del Patrimoni, l'Agència Tributària espera ingressar a Catalunya 664 milions, un 9,7% més gràcies a un total de 88.885 declaracions, un 2% més que l'exercici fiscal anterior. Aquesta part de la declaració de la renda, relativa al patrimoni net de les persones físiques, que es calcula com el valor dels actius del contribuent una vegada deduïts tots els passius, passa en la seva integritat a les arques de la Generalitat.

Una de les novetats a Catalunya és que el primer tram s'ha modificat a l'IRPF. La mesura no es pot qualificar d'un ajustament a la inflació, ja que no s'han tocat altres trams de rendes més altes que, en realitat, tributaran més, com és el cas de l'exemple d'un solter contribuent amb ingressos de 35.000 euros, que s'estalviarà uns 93,55 euros a Andalusia i 262,48 euros a Galícia; mentre que a Catalunya pagarà 16 euros més que a la campanya del 2021 la primavera passada, segons el càlcul de Taxdown.