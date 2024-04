La demanda de préstecs i crèdits va pujar moltíssim a Catalunya durant el 2023

La situació econòmica dels catalans i espanyols és difícil. Recordem que la pujada de preus durant tres anys consecutius ha fet que molts, haguessin de sol·licitar crèdits per poder pagar altres crèdits o per poder fer front a despeses educatives, domèstiques, etc. Segons el balanç de Cofidis del 2023, hi va haver un alt repunt en les sol·licituds de préstecs personals i crèdits per fer front a diverses despeses que, no podien fer front i, Catalunya ha estat la comunitat autònoma que més crèdits ha sol·licitat. Vols conèixer la situació al detall?

En concret, malgrat que, segons l'INE, l'estalvi de les llars espanyoles va pujar amb força l'any passat, Cofidis ha rebut al voltant d'1 milió de sol·licituds: un 9,2% més de demanda en el cas dels préstecs (una fórmula mitjançant la qual l'entitat lliura d'una sola vegada tots els diners demanats) i un 16,2% més de peticions de crèdits (quan es posa a disposició del client una quantitat que pot utilitzar en funció de les necessitats). I Catalunya és la comunitat amb més pes a les dues categories.

Aproximadament una de cada cinc d'aquestes sol·licituds va venir de territori català. Aquí, la demanda de préstecs s'ha incrementat gairebé un 8% respecte del 2022, i la de crèdits, un 17,3%. Completen el podi, en tots dos casos, Andalusia i Madrid, encara que els increments més sonats s'han donat a Galícia i Extremadura, pel costat dels préstecs, i a València i les Canàries (en aquest cas, després d'Andalusia, Catalunya i Madrid), pel costat dels crèdits.

Firmar préstecs / Drazen Zigic

Reformes, cotxes... i viatges

D'acord amb aquestes dades, en la majoria dels casos, els préstecs van dirigits a finançar una reforma de la llar o a comprar un cotxe. Tot i això, el 2023 pràcticament es va duplicar la demanda dels préstecs per viatjar, s'han incrementat gairebé un 67% les sol·licituds per costejar instruments musicals, un 62%, aquelles peticions relacionades amb els estudis en general, i una mica més d'un 56%, la necessitat de diners per comprar una moto.

"El comportament també varia depenent de les generacions -avança Cofidis en un comunicat-. Amb un 34,6% de sol·licituds, el rang d'edat que més préstecs va sol·licitar l'any passat van ser els catalans de la generació X, que en tenen entre 39 i 50 anys. Els segueixen els millenials (31%), les edats dels quals estan entre els 26 i els 38 anys, i els 'baby boomers'(24,9%), que van entre els 51 i els 70 anys". Lideren el rànquing, per baix, el col·lectiu més gran de 70 anys i els menors de 25.

Pel que fa a la seva situació laboral, sis de cada deu persones que van sol·licitar un crèdit a la comunitat són assalariats. El grup següent que figura en aquesta llista, encara que a molta distància, són els aturats, i, a continuació, els jubilats i autònoms.