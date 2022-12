Estem a punt d’acabar l’any, venen dies de regals per a moltes famílies, ¿i si ens fem un regal que no es pot desembolicar? Aquestes dates són especials per als infants. La barreja de màgia, regals, festes, família, fan un còctel molt excitant que per a la majoria d’infants és positiu, malgrat no tots ho viuen igual, i ho hem de tenir en compte. Els infants viuen el present d’una manera molt intensa, perquè per a elles i ells no existeix el passat ni el futur, viuen el moment, i si aquest és tan intens com les festes de Nadal, doncs s’ho emporta tot per davant.

És important que aprofitem aquest moment de traspàs d’any per prendre’ns un parell de dies per parar, per buscar el centre, el propi i el familiar, i no permetre que els fets externs siguin el motor d’aquests dies, únicament.

Sovint ens esforcem perquè els nostres fills aprenguin a ser agraïts, a dir gràcies a tothom, però sovint només com a norma social, no els ensenyem a agrair de debò, amb el cor. Només a repetir una paraula per fer sentir bé el qui l’escolta, per quedar bé.

Podem aprofitar el canvi d’any per aprendre a agrair des del cor, i per poder-ho fer, hem d’aprendre primer a observar amb calma, a assaborir el que ens envolta, a viure de manera més calmada, a tenir estones de silenci per deixar parlar el nostre interior. Aprendre a valorar les petites coses del dia a dia, que donem per fetes, com un dret adquirit, com quelcom que serà sempre així, com si no pogués ser d’una altra manera, començant per la salut, per poder menjar cada dia, per tenir una família que ens estima... I una llista interminable de coses, que podríem pensar en família, perquè podríem estar i sentir-nos agraïts?