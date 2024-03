La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha demanat una política d'educació a temps complert que inclogui el món local. A més, ha exigit que el pla que el Govern ha anunciat en aquest sentit, es dissenyi i s'implementi amb la col·laboració dels ajuntaments i els agents educatius dels municipis. En una roda de premsa celebrada aquest dijous, l'entitat ha proposat usar fórmules de treball similars a les dels Plans Educatius d'Entorn. Paral·lelament, la FMC s'ha adherit a l'Aliança Educació 360 per promoure un ensenyament que garanteixi l'equitat d'oportunitats. Es calcula que 140.000 infants i joves catalans no participen en activitats extraescolars durant el curs i que 336.000 no accedeixen al lleure durant els mesos d'estiu.

La FMC ha assegurat que per garantir una educació a temps complet per a tots els infants, adolescents i joves, és necessari treballar des d’una perspectiva d’ecosistema educatiu local. En aquesta línia, ha considerat que per articular tots els actors que han d’estar implicats, els ajuntaments són un actor "imprescindible".

Tot i que ha reconegut que la participació en activitats extraescolars i d’estiu a Catalunya està molt generalitzada, ha avisat que encara s’hi amaguen grans desigualtats depenent de la situació socioeconòmica de les famílies. El president de la l’FMC i alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha considerat que “cal un pacte de país” per garantir l’equitat en les oportunitats educatives".

Ha afirmat que Catalunya compta amb un ric bagatge de polítiques locals i ajuntaments amb una llarga trajectòria a l’hora de reconèixer, garantir i connectar oportunitats educatives i articular ecosistemes locals. Tanmateix, ha reconegut que aquestes iniciatives són desiguals a nivell territorial i no disposen d’un marc compartit ni un finançament estable.

Per tot plegat, l'Aliança Educació 360 ha fet arribar al Govern una proposta per bastir una política de país, de col·laboració entre la Generalitat i el món local, per avançar cap a una educació a temps complet, començant per assegurar oportunitats educatives extraescolars i d’estiu per a tots els infants i adolescents. “Ha d’incloure la participació de diverses conselleries, s’ha de fer en col·laboració amb els ens locals, i ha de disposar d’un finançament estable”, ha apuntat Enric Aragonès, director de l’Aliança Educació 360.

Alhora, ha apuntat que la participació del món local en el disseny, el desplegament i l’aplicació del futur pla d’educació a temps complet anunciat pel govern de la Generalitat ha "d’implicar a tots els agents educatius del municipi, seguint la forma de treballar que ja s’utilitza des de fa anys en els Plans Educatius d’Entorn”.

La vicepresidenta i presidenta de l’àrea d'educació de l’FMC, Alba Pijuan, ha destacat la importància que el desplegament tingui en compte les singularitats i els ecosistemes educatius de cada territori.