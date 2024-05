Aquestes són les 33 candidatures de l'Estat per a les eleccions europees

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) amb el llistat de les 33 candidatures definitives proclamades per a les eleccions europees del pròxim 9 de juny.

En total es van presentar 39 candidatures però la JEC va excloure a sis d'elles, una vegada examinades per no complir amb els requisits exigits. Com en les eleccions europees la circumscripció és d'àmbit estatal, les llistes es van presentar davant la JEC i, aquelles formacions que no van aconseguir escó en els comicis anteriors, els de 2019, van haver d'aportar a més un mínim de 15.000 signatures de ciutadans com a aval.

La campanya electoral per a triar als 61 eurodiputats espanyols començarà aquest divendres 24 de maig i finalitzarà a les 24:00 hores del divendres 7 de juny. Entre les candidatures proclamades figuren: