Manu Reyes serà el número dos de la llista del PP a les eleccions catalanes

El líder del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, serà el número dos de la candidatura encapçalada per Alejandro Fernández a les eleccions catalanes del 12 de maig.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que també han afegit que la número tres de la llista serà Àngels Esteller, pròxima a l’exdirigent de la formació Alberto Fernández Díaz.

La setmana passada, el comitè electoral del PP va proposar Alejandro Fernández com a candidat a la Generalitat. Precisament, Manu Reyes havia sonat com a possible relleu de Fernández, entre altres noms com els de Dolors Montserrat, Dani Sirera o Nacho Martín Blanco.