Aragonès acusa el PSC de tenir un "discurs derrotista" i a Junts de "només parlar d'ells mateixos" i de Puigdemont

El president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha acusat el PSC de tenir un "discurs derrotista" i d'estar "més preocupats per no incomodar el govern de l'Estat, que per defensar Catalunya", i a Junts de "només parlar d'ells mateixos" i de Puigdemont. De fet, ha advertit que el 12-M "no es vota el retorn necessari" de l'expresident, sinó "què farem els pròxims anys". D'altra banda, el republicà ha afirmat que la segona onada d'activistes independentistes que ha marxat a l'estranger pel cas Tsunami és una "mostra clara que la repressió continua". "Estic convençut que l'amnistia donarà resposta, és una causa absurda pròpia de la inquisició", ha afegit.

En un esmorzar informatiu organitzat per Amics del País al Barcelona Tribuna, Aragonès ha repassat la seva acció de govern i ha carregat contra PSC i Junts. "Catalunya no pot estar presidida per qui cregui que disposar de tots els nostres propis impostos és un privilegi, de qui es queda de braços plegats davant un dèficit fiscal de 22.000.000 d'euros", ha dit d'Illa. I a Junts els ha acusat "d'ignorar els problemes de la gent" i de "veure-ho tot negre". Així, Aragonès s'ha erigit com a defensor "de la Catalunya que avança, que no es conforma i té confiança".

Sobre la unitat proclamada per Puigdemont, el republicà ha retret a Junts que no aprovessin els pressupostos d'enguany i que no negociessin amb l'Estat des d'un inici. "La unitat no és un objecte que es faci servir a conveniència, es demostra amb els fets. Les declaracions públiques no han anat en aquesta línia, ara sembla que canvien. Allò que era una traïció, es una gran jugada estratègica", ha assenyalat.

Negociar amb l'Estat el nou finançament

El cap de l'executiu ha aprofitat l'esmorzar informatiu per defensar el model de finançament singular. "Si Catalunya no disposa de tots els recursos que genera, aviat tocarà sostre. Volem una Catalunya sense límits", ha proclamat. Aragonès ha lamentat que l'actual model sigui "el de la Catalunya dels 6 milions" i ha defensat que és "voluntat política" canviar-ho.

"L'actual model de finançament és una llosa insuportable, és obsolet, opac i injust", ha dit. "Algú ens diu que això és un privilegi. Disposar de tots els recursos que paguem els catalans en forma d'impostos és un privilegi? ", ha preguntat. Amb tot, ha defensat una "sobirania fiscal total", i ha reconegut que per això cal una "relació bilateral amb l'Estat". "Si volem caviar el sistema, ens toca negociar directament amb el govern de l'Estat, és com hem avançat", ha afirmat.

No acceptarà els vots d'Aliança Catalana

Preguntat per si podria sumar amb Aliança Catalana, el candidat ha estat taxatiu: "En cap cas acceptaríem els vots d'Aliança Catalana per presidir la Generalitat". "Són contraris als valors que defensem, no coincidim en res. Estem als antípodes", ha argumentat. I ha apuntat que tant Aliança Catalana com Alhora, de Clara Ponsatí, "són candidatures que sorgeixen d'un altre espai polític que no és el meu". I ha demanat no "confondre" aquests partits amb el conjunt de l'independentisme.