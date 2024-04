Puigdemont considera la independència "legal i vigent" perquè el Parlament no se n'ha desdit

Carles Puigdemont considera que la independència de Catalunya declarada pel Parlament el 27 d'octubre del 2017 és "legal i vigent" perquè la cambra catalana no se n'ha desdit sis anys i mig més tard. En una entrevista a 3Cat l'expresident i candidat de Junts a les eleccions del 12 de maig ha recordat, a més, que així ho va voler "fer constar" a l'acord amb el PSOE per la investidura. El líder juntaire s'ha mostrat convençut, a més, que la llei d'Amnistia resol els casos dels nous exiliats, a banda del fet que tanca una època, "la de l'exili", per encetar-ne una altra. També ha dit que si és escollit president de la Generalitat "amb el primer" que parlarà serà amb Pere Aragonès, perquè considera bàsica la unitat de l'independentisme.

"La independència ja es va fer. Nosaltres hem defensat, i jo ho vaig voler fer constar a l'acord amb el PSOE, que és legal i que és vigent. Hi ha una feina que ja s'ha fet. No la podem desfer per inventar-nos-en una altra. Ja l'hem fet, hem fet un referèndum, hem fet una declaració d'independència al Parlament. Jo no he vist que en sis anys i mig hagi desdit allò que va dir. Per tant, per a mi és vigent", ha subratllat el líder de Junts.

Puigdemont ha defensat així un concepte que serà l'eix central de la seva campanya, i al qual ha supeditat la resta de temes. Millores en aspectes socials o econòmics no seran possibles, al seu parer, si Catalunya no té les eines d'un estat.

Per aconseguir-ho apostarà per un govern independentista i unitari, per bé que també ha dit que les eleccions del 12-M poden resoldre un "empat tècnic" entre Junts i ERC que "fa un temps que bloqueja" el moviment sobiranista. Però si aquesta qüestió es resol del cantó de Junts, l'expresident de la Generalitat ha afirmat que es posarà en contacte amb les forces independentistes, "primer de tot amb Aragonès", per aconseguir tornar a unir el moviment.

Ha deixat fora d'aquesta equació Aliança Catalana, perquè diu que "mai" negociarà amb l'extrema dreta. Ha respost així a les pressions d'algunes forces sobre quin és el seu posicionament a l'entorn del partit de Sílvia Orriols, com ara les que li fa el PSC de Salvador Illa. Puigdemont, però, li ha demanat "la mateixa contundència" amb Vox, perquè, ha recordat, el PSC hi ha votat al costat en la retirada de la seva acta d'eurodiputat, o s'hi ha manifestat al costat "en accions contra Catalunya".

En tot cas, també ha dit que si guanya les eleccions i és investit president, tornarà a Catalunya tot i arriscar-se a que el detinguin a la frontera, fet que seria, al seu parer, "un gran error" de l'estat espanyol. Alhora ha afegit que si torna no anirà primer a Madrid, tal com va fer el també exiliat president Josep Terradellas quan va tornar a Catalunya, sinó que anirà directament a Barcelona.