Primàries Manresa, tot i que no va obtenir representació al Ple de l'Ajuntament, va continuar representant les 792 persones que la van votar a les darreres eleccions municipals del 2019. La candidatura local independentista volia representar el moviment popular de les Primàries Catalunya a Manresa i també les diferents candidatures manresanes que s'havien presentat en anteriors convocatòries electorals (Millor Manresa, MoVeM, etc.) que van aconseguir 591 vots en les eleccions del 2015, i sobretot representava a un tipus de militant i votant informat de la política municipal i nacional.

La Coordinadora Local ha dedicat aquest darrer any a cercar noves persones per repensar el projecte de ciutat i de país que defensen i que presentarien a les eleccions d'aquest maig del 2023. És per això, que des del primer moment, amb voluntat de suma, s'han obert a canviar el nom de la llista electoral i a millorar el programa electoral elaborat de forma oberta i participativa el 2019 amb les aportacions de les noves persones que s'han adherit al nou projecte.

Aquests darrers mesos, Primàries Manresa ha rebut dues ofertes d'acord electoral de dues formacions polítiques que van en la línia de crear un projecte aglutinador i guanyador. Per això s'ha consultat als seguidors de Primàries i als seus membres, sobre les diferents opcions electorals que tenen: no presentar-se, presentar-se sols (amb un projecte més ampli) o obrir les negociacions polítiques per presentar-se en coalició electoral. El 52,8% dels seguidors i el 72,8% dels seus membres han decidit apostar per la via de la coalició electoral, sempre i quan es respecti l'autonomia i funcionament democràtic de Primàries i bona part del seu ideari i programa electoral.