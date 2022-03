Arribada l’hora de la veritat, el Puigcerdà no està disposat a fer concessions. L’equip va dominar dissabte a la pista del Majadahonda i es va anotar el primer punt del play-off de semifinals. Dissabte a casa (o bé diumenge si perd) intentarà obtenir el pas a la quarta final consecutiva. En l’altra eliminatòria, Barça-Jaca, 4-2.

L’equip va controlar el duel «en el 95 %», tal com va explicar molt gràficament el golejador Pol Costa. Després d’avançar-se fins al 0-4, el Majadahonda va fer dos gols seguits i va collar els ceretans. Però l’ímpetu local no va tenir continuïtat i el Puigcerdà es va anotar la victòria.

El femení es queda sense jugar

L’equip femení del CG Puigcerdà tenia partit de quarts de final de la Copa de la Reina a la pista del Milenio Panthers de Logronyo, però no va anar a jugar perquè no tenia prou efectius disponibles. El club sabrà en els propers dies si es fixa una nova data o se li dona l’eliminatòria per perduda.