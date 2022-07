L'Associació de Clubs de Basquetbol (ACB) ha donat a conèixer aquest matí la llista de 22 jugadors subjectes a dret de tempteig, entre els quals hi ha l'aler argentí Juampi Vaulet i el pivot català Yankuba Sima, del Baxi Manresa. Aquests jugadors han finalitzat la relació laboral amb els seus clubs, però aquests tenen dret a incloure'ls en aquesta llista: això implica que, durant tretze dies a partir d'avui (fins al dia 14 de juliol), qualsevol club els hi pot fer una oferta, però el club amb el que han acabat el contracte té cinc dies per igualar-la i quedar-se el jugador.

D'altra banda, l'ACB també ha anunciat la llista de jugadors que han manifestat el desig de tornar a l'ACB. Els jugadors amb (1) són els que poden fitxar lliurement per qualsevol equip -en el cas de Marc Gasol és clar que retornarà a l'elit amb el seu CB Girona- perquè el seu club d'origen no manté la seva oferta qualificada. L'Obradoiro haurà de prorrogar el contracte amb Caloiaro si aquest no rep cap oferta d'un altre equip de l'ACB. Els jugadors amb (3) són els que queden subjectes a una oferta qualificada del club d'origen, a l'espera si hi ha ofertes de tercers per a ells. Per a Caloiaro i els jugadors (3) regeixen els mateixos terminis que per als jugadors de la primera llista.