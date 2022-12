Meritoris triomfs del CFS Esparreguera i del Futsal Athletic Vilatorrada a la desena jornada del grup 2n de la Tercera Divisió Nacional que permet als santjoanencs escalar fins a la sisena posició a la taula classificatòria (16 punts) i als esparreguerins situar-se just rere els bagencs (15 punts).

El CFS Esparreguera va ratificar l'excel.lent trajectòria que va iniciar cinc jornades enrere i va superar al Pavelló Municipal El Castell el CFS Molins 99 (3 a 2). La determinació i intensitat que van mostrar els blanc-i-vermells des del servei inicial els va permetre adquirir avantatge a l'electrònic abans de consumir-se el primer minut de joc. Les prestacions dels jugadors d'Àlex Tudela van ser superiors a les del seu oponent durant tot el primer període, però els amfitrions no van estar encertats a l'hora de materialitzar les nombroses ocasions que van generar i van encaixar l'empat un minut i escaig abans del descans (1 a 1).

A la represa, el CFS Molins 99 va maldar per equilibrar el joc, però Said Nour va tornar a avançar els esparreguerins (min 29). Malauradament, tres minuts després, els visitants van aprofitar un contracop per reequilibrar el marcador (2 a 2). Aquesta circumstància no va destarotar els jugadors del CFS Esparreguera. Els locals van intensificar la seva ofensiva i un potent xut des de l'exterior de Said Nour (min 38) els va atorgar el tercer avantatge de la confrontació (3 a 2). El CFS Molins 99 va prendre la decisió de jugar amb porter jugador els últims minuts, però l'ofici dels amfitrions va impossibilitar que aquesta opció tàctica fructifiqués en el gol de la igualada.

Per la seva banda, el Futsal Athletic Vilatorrada es va retrobar amb la victòria després de quatre jornades (un empat i tres derrotes). Els bagencs van assaltar el feu del Tecnovit Alforja FS (4 a 5). El pivot Guillermo David López Guille va ser el principal artífex del triomf en marcar un pòquer de gols. Tot i la ferma oposició dels tarragonins durant el primer període, l'equip entrenat per Daniel López Borjas es va retirar als vestidors amb un notable avantatge (0 a 2). Guille va ser l'autor dels dos primers gols dels santjoanencs (minuts 3 i 19).

El tarragoní Jordi Batalla va reduir la diferència a l'electrònic al quart minut de la represa i, després, va replicar de seguida (minut 33) el tercer gol visitant, obra de Gerard Roca (minut 32). Tot seguit, Guille (min 35) va ampliar el marge favorable al Futsal Athletic Vilatorrada (2 a 4), però els locals van persistir i mitjançant Joel Ríos i Rafael Lucas Cozar van aconseguir empatar quan només faltava un minut i escaig per al final de la confrontació. Segons després, Guille va establir el definitiu 4 a 5.

D'altra banda, el Restaurant La Barca FS Monistrol de Juan Carlos Jáuregui va encaixar la sisena derrota de l'exercici a la difícil pista del Lamsauto Futsal Lleida (6 a 2). Els monistrolencs no van merèixer una derrota tan engruixida i van competir contra l'aleshores tercer classificat fins el tram final de la confrontació. Després d'un primer període caracteritzat per l'equilibri (1 a 0), Ibai Torné va empatar a l'inici de la represa (min 24). Dos gols seguits de John Casey (min 29) i Adrià Blat (min 30) van permetre els locals recuperar l'avantatge (3 a 1), però la seva golejada no es va concretar fins els darrers minuts. El FS Monistrol continua a la catorzena posició (7 punts), una plaça que aboca al descens a la Divisió d'Honor Catalana.

Per últim, esmentar que el partit que havien de disputar el FS Salou i l'Esmebages CEFS Santpedor es va suspendre.

La fitxa tècnica

CFS Esparreguera. Àlex Infante (p), Ferran Pedregosa, Said Nour, Xavier Gasulla, Joan Roy, Marc Godall, Marc López Marlo, Carles Cantón, Lahbib El Khoulati Husse, Kike Arnáiz, Jordi Boleda i Adrián Jiménez (p).

CFS Molins 99. Guillem Ferrera (p), Víctor del Olmo, Jordi Prats, Albert Pagès, Alejandro Sánchez, Carlos Riego, Eivan, Alejandro Danoz, Martí Ferrés, Andreu Esbri Rodríguez i Èric (p).

Àrbitres. Marc Pusó Badia, Miguel Ángel Ruiz Torres i Clàudia Térmens Crivillé. Van amonestar el visitant Alejandro Sánchez (min 32).

Gols. 1-0 Marc Godall min 1, 1-1 Alejandro Sánchez min 19, 2-1 Said Nour min 29, 2-2 Andreu Esbri Rodríguez min 32 i 3-2 Said Nour min 38.