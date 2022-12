Argentina tenia pendent el final feliç d'un conte que té com a protagonista Leo Messi, i aquest diumenge a mitja tarda n'ha escrit el darrer full: Messi, el menut Messi, el millor, també té a les seves vitrines el trofeu de la Copa del Món. Els argentins no tenien altre missió que fer campió Messi i el 10 argentí els ha regalar dos gols i la participació en el segon de l'albiceleste, obra de Di María. I a la tanda de penals, com els líders, ha estat el primer en xutar i marcar.

Els argentins que viuen a Manresa es van quedar cadascú a casa seva. No van fer grans trobades per veure el partit, perquè consideraven que no els portava sort. Però després del partit hi ha hagut un esclat a la plaça de Crist Rei. Daniel González, argentí que fa 15 anys que viu a Manresa, explica que s'ha passat els 120 minuts de la final "patint, des de l'inici fins al final". "Però aquest patiment fa el triomf més gran. No només argentina, sinó tot el poble sudamericà està al nostre costat". I, com tots els argentins tenia unes paraules per al seu 10: "Com deien aquest migdia a TV3, és la cirereta per del pastís".

"Quan han empatat el cor saltava. A l'Argentina hi havia un milió de persones a l'Obelisco". "És molt important per al país", afegeix Ángel Gianfrancesco, president de l'Associació Argentina de Manresa. Després del patiment de la final, Gianfrancesco troba un just final aquesta victòria per a Messi. I té un record per a tot el grup que ha fet possible aquesta victòria. Per a "Messi és la culminació final, però per als altres també ha estat molt important".

"Viure-ho des d'aquí és terrible", deia Mariana Tellechea, una argentina que viu a Manresa des del 2016. Tellechea diu que ha viscut el partit amb molta emoció i que fins i tot li han caigut les llàgrimes quan els jugadors han sortit al camp. Per celebrar-ho ha intentat fer vídeotrucades amb els seus amics i familiars d'Argentina que també estaven veient la final. En tot cas i malgrat haver patit molt, Tellechea diu que està molt feliç sobretot per Messi ja que "era el que li faltava".

A la plaça de Crist Rei, entre banderes argentines, música i càntics, també hi havia gent d'altres països que celebraven la victòria de l'albiceleste. És el cas de Rossalyn Pineda, una veneçolana que va viure durant cinc anys a l'Argentina. "He sentit emoció, he volgut deixar-lo de veure, he tingut mal de cap... ha sigut una muntanya russa", explicava Pineda que ha afirmat sentir nostàlgia per no poder-lo anar a celebrar a Argentina. "Sortia a cridar al balcó i ningú em contestava. Ha sigut diferent", destaca.