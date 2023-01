Segons el diari esportiu Sport, Sofyan Amrabat entra dins dels plans del FC Barcelona. Després de tenir grans actuacions al Mundial de Qatar 2022 i ser una peça clau per què el Marroc arribes a les semifinals de la copa del món, diversos grans clubs europeus s'han interessat pel migcampista marroquí. Els de Joan Laporta no haurien sigut menys i, de fet, ja haurien fet una oferta formal a la Fiorentina, equip actual de l'internacional marroquí. Tot i això, Xavi ha sigut conservador a la roda de premsa prèvia al partit que es disputarà al Benito Villamarín aquest dimecres dient que "És un bon futbolista però no vol parlar de jugadors d'altres clubs".

Per altra banda, Amrabat sembla mostrar predisposició a vestir-se de blaugrana, almenys així ho ha insinuat al seu compte d'Instagram amb el text "Go for it now. The future is promised to no one" que traduït al català, té un significat de "Ves per això ara, el futur no està promès a ningú", deixant entreveure el seu, més que probable, desig de lluir la camiseta blaugrana.

Sigui com sigui el desenllaç d'aquest cas serà proper, ja que el mercat de fitxatges d'hivern tanca el 31 de gener a les 23:59.