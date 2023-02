L'Events Igualada ha caigut derrotat a la pista d'un TGN que va obtenir un triomf que li permet tenir dues victòries d'avantatge sobre les anoienques (68-47). La distància aconseguida per les tarragonines a l'inici, no tan sols no s'ha reduït amb el decurs del duel, sinó que s'ha ampliat fins acabar per damunt dels vint punts de distància. Carlota Carner ha tornat a ser la més destacada de les visitants, que formen part d'un grup de conjunts amb sis triomfs.

TGN BÀSQUET: Farell 6, Gayoso 10, Ferrús 3, Pascual 14, Guelvenzú 3 -cinc inicial- Ibáñez 12, Maeztu 3, Vadillo 2, Díez 5, Domínguez 2 EVENTS IGUALADA: Blanco 9, Carner 14, Fuertes 4, Brunet 4, Fontanet 8 -cinc inicial- Enrich 5, Morón, Mas 3, Puente, Manzano, Ordi ÀRBITRES: Marín i Román PARCIALS: 19-10, 35-23 (descans), 52-35, 68-47