La 48a edició de la Marxa d'Orientació i Regularitat que se celebra a Avinyó formarà part de la Copa Catalana de Marxes Tècniques i de Regularitat. La prova tindrà lloc el 19 de març i serà la segona cita d'un calendari que es posarà en marxa el diumenge anterior a Vilanova i la Geltrú.

La temporada arribarà al punt final a finals de novembre amb un nou Campionat de Catalunya que proclamarà els marxadors més hàbils amb la brúixola i el mapa. La prova estarà organitzada per la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà. El calendari contempla celebrar tres marxes abans de l'estiu i tres més a la tardor.

Tal i com les descriu la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, les marxes tècniques són "proves competitives per equips, habitualment matinals, d’entre 10 i 15 km, on guanya qui millor s’adapta a la velocitat establerta per l’organització, que es calcula en base a un ritme de caminar normal i regular adaptat al terreny".

L'important, per tant, no és ser ràpid sinó regular, ja que tan es penalitza anar per davant de l'horari previst com després. A més, l'itinerari no està marcat en tot el recorregut, i els marxadors s'han de saber orientar a partir de les pistes que proporciona l'organització.