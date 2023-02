L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles han estat a una sola posició d'obtenir un metall en els Campionats d'Espanya en pista coberta d'atletisme que es clouran aquest diumenge al migdia a Madrid. La manresana Ona Bonet, per als bagencs, i l'atleta de Valldoreix Eloi Santafè, per als anoiencs, han finalitzat en les quartes posicions les proves de salt d'alçada i d'heptatló, respectivament. El dia ha tingut de tot quant a resultats, amb setena posició per a l'igualadí Eduard Fàbregas en alçada masculina i bitllet per a la final de 1.500 per a Marina Guerrero, del CAM, però també amb l'eliminacio inesperada de Laura Bou, la principal opció de medalla del conjunt del Congost, en els 400 metres.

Santafè, que ja va estar a punt de fer medalla en els estatals a l'aire lliure de l'estiu en decatló, ha estat cinquè en la prova de pentatló, tot i que el tercer classificat, Gerson Izaguirre, no comptava per al campionat perquè és veneçolà. Santafè arrencava setè després de la jornada de divendres, i aquest dissabte ha fet 8.17 en els 60 tanques, 4.25 en perxa, que ha estat el que l'ha acabat llastant, i 2.48.48 en els 1.000 metres. Ha totalitzat 5.454 punts i ha quedat a només 52 del bronze de Pablo Roelas. La prova l'ha guanyada el favorit, l'alacantí Jorge Ureña, amb 6.173 punts, un rècord dels campionats, davant de Pol Ferrer, del Cornellà. En l'alçada, Ona Bonet hauria fet medalla amb l'1.80 que portava com a millor marca, però l'actual campiona de Catalunya s'ha quedat amb 1.75 i ha fet tres nuls en 1.78. També ha estat cinquena i la segona, Jennifer Rodríguez, tampoc no comptava, en ser colombiana. La victòria ha estat per a Una Stancev, del Cueva de Nerja. La gran decepció del dia per a l'Avinent ha estat l'eliminació de Laura Bou en els 400 per només 13 centèsimes. S'ha fet semifinals directes, sense sèries, i tot i ser segona ha quedat eliminada amb 54.48. En canvi, Marina Guerrero ha entrat en la final dels 1.500 metres, en ser segona en una sèrie guanyada per la seva germana Esther (4.29.88) i Emília del Hoyo ha entrat per temps en les semifinals dels 60 tanques amb 8.49. En la resta de finals, Eduard Fàbregas, igualadí de l'Intec-Zoiti, ha estat setè en alçada, amb 2.04; Jan Díaz, de l'Avinent, ha estat tretzè en llargada amb 6.83 i el seu company Martí Serra no ha fet cap intent vàlid en la perxa. Aquest diumenge serà el torn de la manresana del Barça Mònica Clemente, que opta al podi en la perxa femenina. També hi competirà Nerea Pérez, de l'Avinent. A més, la valenciana del conjunt manresà Ainhoa Martínez llançarà pes i es correran les semifinals de Del Hoyo i la final de Marina Guerrero.