L'atleta de Collbató Andreu Simón (Asics) ha aconseguit avui el millor resultat de la seva dilatada trajectòria en guanyar la prova de 128 km i 7.060 metres de desnivell de la Transgrancanaria, la primera cita del circuit internacional d'ultramaratons Spartan Trail World. Simon ha completat el recorregut entre la platja de Las Canteras de Las Palmas i Maspalomas en un temps de 13 hores, 39 minuts i 33 segons, superant en 5 minuts i 4 segons el portuguès Miguel Arsenio (Team SportHG) en el trajecte que creua l'illa de Gran Canària de nord a sud.

Al llarg de la setmana, la Transgrancanaria ha aplegat uns 3500 atletes d'arreu del món per participar en les diverses curses programades. Simón, que els anys 2020 i 2021 es va imposar en la Marató, aquest cop ha estat el més ràpid dels 700 participants en la Classic, el nom amb el que es coneix la dura prova de 128 km. El corredor collbatonenc, que pateix diabetis, ha sabut mantenir durant els últims cinquanta quilòmetres un marge de cinc minuts sobre el seu principal rival,

El podi l'ha completat el nordamericà Tyler Green (Nike Trial), a 27.13, quart ha quedat el romanès resident a Barcelona Raul Butaci (Team BigK), a 36.07, i cinquè Pau Capell, vencedor en quatre ocasions del 2017 al 2020, a 42.42.

A més del triomf de Simon, que el curs passat va vèncer a la Val d'Aran by UMTB, l'altra gran sensació de la Transgrancanaria ha estat la nordamericana Courtney Dauwalter, que no tant sols ha vençut en l'apartat femení amb més d'una hora d'avantatge sinó que només ha tingut sis homes per davant seu a la línia de meta. Tot i que en el tram inicial de la prova l'avantatjaven una vintena de corredors masculins, al final els ha anat passant a gairebé tots. Només mitja dotzena han escapat a la voracitat d'un mite de l'ultratrail que ha assolit així el seu primer triomf en territori espanyol. El tercer lloc entre les fèmines ha estat per la catalana Clàudia Tremps, d'Ogassa (Ripollès).

CLASSIFICACIÓ MASCULINA Andreu Simón (Asics)...............................13.39.33 Miguel Arsenio (Team Sporthg).................a 5.04 Tyler Green (Nike Trail)...............................a 27.13 Raul Butaci (Team BigK)............................a 36.07 Pau Capell (ind.)..........................................a 42.42 CLASSIFICACIÓ FEMENINA Courtney Dauwalter (Salomon)................14.40.39 Jazmine Lowther (The North Face)..........a 1.46.02 Clàudia Tremps (On Team).......................a 1.52.55

El circuit mundial passarà a principis de tardor pel Berguedà. Del 29 de setembre a l'1 d'octubre se celebrarà la Salomon Ultra Pirineu, amb inici i final a Bagà. Simon serà pare al juny i no té clar quin calendari seguirà a partir d'ara, ja que ha indicat que supeditarà la programació a la paternitat.