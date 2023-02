La trajectòria de l'Igualada Femení Grupo Guzmán no millora. La visita a la pista del Liceo no ha donat cap rèdit en forma de punts i el conjunt anoienc ha perdut per 3-1 tot i que s'ha avançat en el marcador. Tot i la bona notícia de la derrota de Las Rozas, que ha rebut el potent Vila-sana (2-3), l'Igualada continua penúltim i amb set jornades per endavant per intentar capgirar l'adversa situació i evitar el descens de categoria.

Un gol d'Herrera al minut 18 ha donat esperances a les igualadines, després d'un inici sense un dominador clar. L'avantatge, però, només ha durat quatre minuts, fins que Sanjurjo ha restablert l'equilibri en el marcador. Tot i la necessitat de sumat punts de forma imperiosa, l'atac anoienc s'ha quedat sec. Garrote, en el 34, i Diz d'un fort xut exterior en el 45 han sentenciat un duel que deixa les gallegues còmodament instal·lades en zona de play-off i l'Igualada en un atzucac. Dissabte, vinent, a Les Comes, una altra final contra el Sant Cugat.