Athletic Vilatorrada: Arnau, Edu, Redu, Alejandro i Guille -cinc inicial-, Hugo, Tanti, Roca, Thales i Priego.

El derbi bagenc dels setzens de final de la Copa Catalunya es va resoldre a favor del Covisa Manresa per un marcador final de 4-8 que no reflecteix l'oposició que va plantejar l'Athletic Vilatorrada, amfitrió de l'eliminatòria a partit únic. Els visitants es toparan ara amb el vencedor del Sant Sadurní-Alforja, que està previst per al 16 de març.

El Covisa va marcar en un inici de partit marcat per la igualtat i les ocasions en les dues àrees. Els manresans van afrontar el duel només vint-i-quatre hores després del partit de lliga disputat a Sabadell, però van aconseguir posar-se per davant en una acció personal d'Aaron. Tanti, exjugador del Manresa i, en el seu moment, autor del gol 4.000 del conjunt de la capital bagenca, va empatar en el minut 9, i Thales, en una falta directa, va avançar els locals.

Amb aquest avantatge mínim es va arribar al descans, un resultat que va durar poc perquè Santa aviat va reestablir l'equilibri en el marcador. El duel estava obert, i els joanencs es van tornar a situar per davant amb un gol de Guille. El Covisa, equip de categoria superior, va saber donar la volta al marcador amb Iker i Lavado. Fins gairebé el final, els visitants van jugar a mantenir la possessió de la pilota i, per evitar el desgast, Borja Burgos va fer rotacions.

Quan quedaven tres minuts pel final, l'àrbitre va expulsar Thales per doble amonestació, generant una superioritat numèrica que el Covisa va aprofitar per fer el cinquè i, gairebé, tancar el partit. Amb tàctica de porter-jugador en les files locals, van caure més gols i el matx va acabar amb el 4-8 final.