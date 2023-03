S’ha acabat la temporada per a Neymar. El PSC ha anunciat que el davanter, que es va lesionar el 19 de febrer passat en el duel amb el Lilla (4-3), no tornarà a jugar fins la temporada vinent. Inicialment, va patir un esquinç al turmell dret, però després de ser sotmès a diversos exàmens mèdics s’ha comprovat que pateix una «lesió als lligaments».

Després de patir, com ha indicat el club parisenc, «nombrosos episodis d’inestabilitat al turmell dret en els últims anys», el brasiler es veu obligat a entrar al quiròfan. Els metges del PSC consideren que és l’única via possible per «evitar un risc més elevat de recaiguda».

Aquesta intervenció quirúrgica es realitzarà, segons ha explicat l’equip francès, a l’Hospital Aspetar de Doha i el termini per a la seva recuperació serà d'«entre tres i quatre mesos».