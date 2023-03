El Bayern es va imposar aquest dimecres per 2-0 al PSG, amb gols d'Eric Maxim Choupo-Moting i Serge Gnabry, i va segellar el pas a quarts de final de la Lliga de Campions i un altre fracàs de l'equip parisenc a la competició de clubs més important.

Després d'un primer temps en què el Bayern, que va guanyar 0-1 a l'anada, va jugar força replegat, en el segon va prémer gas i va ser molt superior al PSG.

L'equip francès va començar bé el duel i va donar un avís molt aviat, al minut 2, amb una bona passada en profunditat de Fabián Ruiz a Kylian Mbappé, que va aconseguir la pilota dins de l'àrea, però, des d'un angle difícil, no va generar moltes dificultats al meta Yann Sommer.

Aquesta acció no va ser el preludi d'un partit d'anada i tornada, sinó que, per contra, els primers minuts van estar marcats per molts duels al migcamp i molta prudència a tots dos equips.

El Bayern tenia un plantejament molt menys atrevit del que acostuma. Poques vegades recorria a la pressió alta. Esperava al PSG a prop de la ratlla central i en l'àmbit ofensiu no corria riscos.

El joc el controlava el PSG i el conjunt alemany semblava esperar la possibilitat de guanyar l'esquena a la defensa rival amb alguna pilota llarga i concentrava els seus esforços en intentar tenir sota control Mbappé i Lionel Messi.

Una bona acció de Messi al mig camp al minut 20 va permetre a Mbappé arribar a l'àrea, però la pilota se li en va anar molt llarga i va rematar, des d'un angle tancat, contra l'exterior de la xarxa.

El mateix Messi va tenir una bona oportunitat també al minut 25, però Sommer i Matthijs de Ligt van resoldre el repte.

Domini alemany en la represa

Després del descans, el Bayern va semblar més ambiciós. Al minut 51, arran d'una gran jugada de Musiala, va disposar d'una doble ocasió, primer als peus de Choupo-Moting que s'ho va pensar massa i després als de Joshua Kimmich.

Al minut 52, Choupo-Moting va marcar de cap, però el seu gol va ser anul·lat per fora de joc de Müller.

El Bayern va apostar per la pressió en la sortida del PSG i així va aconseguir avançar-se al marcador. Marco Verrati va fallar a la vora de l'àrea, Goretzka va jugar amb Choupo-Moting i aquest va marcar des de curta distància.

Després del gol, el PSG va voler reaccionar i al minut 65 va poder empatar amb un cop de cap de Sergio Ramos que Sommer va refusar amb una gran parada.

El Bayern apostava pels contraatacs i en un d'ells, al minut 89, Joao Cancelo va trobar Serge Gnabry, que va sentenciar amb un xut dins de l'àrea.