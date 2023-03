El CN Manresa va tancar la fase regular amb una victòria difícil contra l'AE Santa Eulàlia, tot i que divendres vinent jugarà el partit pendent a la pista del Creu Groga de Calella. Tot i que es van avançar per 4-1 al final del primer període, amb gols de Serra (2), Noguera i Fernández, el conjunt de l'Hospitalet, tercer classificat, no li va perdre la cara a l'enfrontament.

Líders i classificats per a la fase d'ascens, els manresans, entrenats per David Torilo, tenen la fita de fer un 14 de 14, signar una temporada perfecte amb tots els partits guanyats. A la mitja part, van arribar-hi amb els mateixos tres gols de marge, 7-4, essent Estany i Fernández (2) els autors de les dianes en un segon parcial on els locals van errar un penal.

Tot semblava dat i beneït, oimès amb el 8-4 de Pelegrín, però dos gols seguits dels visitants van encendre la llum de la incertesa (8-6). El darrer període es presentava de pronòstic imprevisible, sobretot perquè el Sant Eulàlia es va situar a només un gol en tres ocasions (8-7, 9-8 i 10-9). Puerta i Noguera van marcar per mantenir l'avantatge i, finalment, a 33 segons pel final, Puerta de nou va anotar i l'11-9 ja va ser inamobible.

PARTITS PENDENTS Creu Groga-CN Caldes (jornada 2). 25 de març, a les 12.30 h Creu Groga-CN Manresa (jornada 8). 24 de març, a les 20.30 h Geieg-CN Banyoles (jornada 13). 25 de març, a les 19 h