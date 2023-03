Derrota de la Pirinaica contra un Rubí que transita per la part alta de la classificació. Un bon segon temps no va ser suficient per concretar la remuntada i els punts van volar de la capital bagenca.

La Pirinaica va fer una primera part dolenta, sense posar sobre el terreny de joc la intensitat necessària per opositar al triomf davant un rival de pes. Dues errades en les files locals van propiciar els dos gols de Muela que van posar el 0-2 en el marcador. Afortundament, el tercer gol visitant no va arribar tot i que n’hi va haver ocasions.

La irrupció al camp d’Ávila en defensa i Uroz en pinta i una major intensitat van transformar la Pirinaica, que va realitzar un segon temps molt més a to amb l’exigència del partit. En el minut 63, Vilalta va marcar i l’1-2, encara amb gairebé mitja hora per endavant, va donar esperances a jugadors i aficionats. L’equip local va buscar l’empat i va disposar d’algunes oportunitats per empatar, sobretot en accions a pilota aturada.

La insistència manresana, però, no va tenir recompensa. Una bona Pirinaica va semblar que podia capgirar la sort del partit, però es va quedar amb la mel als llavis i els punts van viatjar al Vallès. En la propera jornada, la Pirinaica visitarà el terreny de joc del Sant Maure.