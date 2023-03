El palista igualadí Joan Masip es va proclamar campió de la Copa del Rei com a membre de l'Asisa Borges Vall, en la competició disputada a l'Olivo Arena de Jaén del 22 al 24 de març. El conjunt català, un dels capdavanters de l'elit estatal, es va imposar per 3-2 al Cajasur Priego. La resta de la formació de les Borges Blanques (les Garrigues) va estar formada per Marc Duran (campió estatal individual uns dies abans), Viktor Sven Erik Brodd, Alberto Lillo i Francesc Carrera.

El Borges va repetir el títol aconseguit l'any passat i va sumar la seva quarta Copa del Rei. En les dues darreres hi ha estat present Masip, que va formar part també de l'equip que es va adjudicar la darrera edició de la Superdivisió. La d'enguany, però, sembla que acabarà essent pel Cajasur. En el darrer punt de la final, Duran va remuntar contra Diogo Chen. En les semifinals, els catalans es van desfer de Visit Pontevedra per 3-2, mentre que els andalusos es van desfer per 3-0 de l'Irun Leka Enea.