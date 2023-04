El Manresa Rugby Club afronta avui dissabte, a partir de les 5 de la tarda, el partit de setzens de final de la Copa Catalunya masculina, que l’enfrontarà al Químics en un duel que tindrà per escenari el camp del Congost. La competició es disputa segons el sistema de doble eliminació, que impedeix que un equip quedi fora de combat fins que no perd dos enfrontaments (a excepció dels partits finals). Els equips amb menor rànquing juguen com a locals.

Per la seva part, l’equip de categoria sub-16, que porta el nom de Catalunya Central, té un compromís d’altura. Demà diumenge, a les 12 h a Vic, el conjunt bagenc s’enfronta al Carbo/Cocos/Cornellà en la final de la 4a Divisió. Els manresans van merèixer el pas a la final i, per tant, a la lluita pel títol després de derrotar en les semifinals jugades a Manresa el CEU Rugby Barcelona per un resultat de 22-17.