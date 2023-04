La formació sub-16 del Catalunya Central es va imposar, diumenge, al conjunt configurat per jugadors del CR Carboners de Terrassa, el Cocodrils Rugbi Sales de Viladecans i el RC Cornellà (17 a 7) a la gran final de la Quarta Categoria i es va proclamar, brillantment, campiona de lliga de l’esmentada competició. El Catalunya Central és un equip integrat per jugadors del Manresa Rugby Club, el Ripollès RC i l’Osona RC.

El Catalunya Central va finalitzar la lliga regular en primera posició amb 45 punts (nou victòries i una derrota) i va sotmetre el CEU B a la primera semifinal de la fase pel títol (22 a 17). Diumenge, a Vic, en el decisiu duel, la primera marca no es va materialitzar fins al minut 10 del primer període. La pressió de l’equip entrenat per Diego Sebastián Pérez va propiciar errades en el placatge de l’oponent, l’expulsió d’un segona línia i la posterior transformació del preceptiu assaig de càstig (7 a 0). Cinc minuts després, una meritòria acció ofensiva dels jugadors del Catalunya Central, estructurada a partir del domini de la pilota i de l’execució de bones carreres en joc obert, va permetre Joel Cadete ampliar l’avantatge en aconseguir un segon assaig (12 a 0). La manca de clarividència ofensiva i de profunditat va impedir als amfitrions sentenciar l’enfrontament abans del descans.

La reacció del conjunt del Vallès Occidental i del Baix Llobregat es va produir a l’inici de la represa. Els jugadors dirigits per Joan Codina van arrabassar la iniciativa al Catalunya Central, van imposar el seu físic i van aconseguir materialitzar una marca de càstig (min 50) per reiteració de faltes dels locals sobre la mateixa línia d’assaig (12 a 7). Malgrat jugar en inferioritat numèrica per l’expulsió temporal de dos jugadors, el Catalunya Central no es va destarotar i set minuts després, Arnau Bardina va trencar la defensa de l’oponent i va assistir Ramon Muntada per tal que concretés l’assaig que sentenciava la conquesta del campionat (17 a 7).