L'Espanyol continua anant disparat cap a Segona Divisió després de caure derrotat aquest dijous a La Cerámica (4-2) davant d'un Vila-real amb més recursos ofensius. L'equip de Luis García, a més, queda a més d'un partit de la salvació, que ara marca el Cadis amb quatre punts més. Davant de la situació, és vital guanyar l'altre equip que ara ocupa zona de descens, el Getafe, que és a tres punts, diumenge a l'RCDE Stadium.

Els blanc-i-blaus han resistit durant tota la primera part i s'han pogut avançar amb una rematada de Puado a la sortida d'un córner abans del descans. Però els groguets ja no perdonarien a la represa. Capoue ha obert la llauna amb un xut llunyà i, en plena allau local, l'àrbitre ha indicat penal per mans de Montes. Pacheco ha parat el penal a Parejo, però no el refús al mateix jugador.

L'Espanyol ha vist aleshores que calia anar endavant i Braithwaite ha aprofitat una relliscada de Pau Torres per donar l'empat a Joselu. Però el Vila-real tenia una altra marxa. Nicolas Jackson, en una penetració, i Capoue, amb un altre xut, han destrossat les il·lusions d'uns pericos que, a més, han perdut Edu Expósito, expulsat amb vermella directa per una entrada a Chukwueze.