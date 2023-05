Pep Guardiola intentarà aconseguir la seva tercera Champions, primera fora del Barça, el proper 10 de juny. I serà el favorit per fer-ho. El City ha demostrat aquest dimecres que és l'equip més en forma del continent i ha passat per damunt d'un Reial Madrid que ha abdicat del seu ceptre sent atropellat pel rival. El resultat, fins i tot, ha estat curt pel recital dels anglesos, principalment en una primera part virtuosa en què Courtois ha estat salvador. L'equip representatiu dels Emirats Àrabs buscarà la seva primera corona contra un dels grans històrics del continent, un Inter de Milà que va ser botxí del Barça en la primera fase i que ja va apartar Guardiola d'un títol el 2010, quan Mourinho preparava els llombards.

La primera meitat del Manchester City només ha tingut el defecte d'haver marxat al vestidor amb dos gols d'avantatge. El bany ha estat total i absolut, malgrat que la competitivitat del Madrid ha provocat que hagués pogut empatar el duel amb un xut de Kroos al travesser quan els locals guanyaven per 1-0. Guardiola ha plantejat el mateix equip que en l'anada i ha tornat a buscar el control total per evitar contres blanques. I ho ha aconseguit, perquè el Madrid gairebé no ha passat del mig del camp fins al minut 31.

Fins llavors, els primers minuts han estat de circulació i possessió constant, amb alguns xuts per avisar que han arribat al màxim als dotze quan Haaland, amb tot a favor, ha rematat de cap i Courtois ha fet la primera gran parada amb una acció entre el maluc i la mà. El domini anava in crescendo, però el City no trobava la xarxa, ni en una falta directa a fora de De Bruyne, ni en la segona rematada de cap que era mig gol de Haaland, a la qual el porter belga del Madrid ha respost amb una aturada antològica a contrapeu.

Era difícil per a un equip normal resistir tant, i el City ha trobat el gol al minut 23, en l'enèsim robatori de pilota que ha acabat amb una passada interior de De Bruyne a Bernardo Silva. El portuguès, aquest cop, no ha fallat, i pel pal curt de Courtois ha fet l'1-0 amb un xut violent.

Després ha arribat la mínima reacció blanca. Un cop superat un xut alt de Haaland, Vinícius ha guanyat per primer cop l'esquena de Walker, però aquest l'ha atrapat quan encarava Ederson. També ha amenaçat Benzema abans del xutàs de Kroos al pal. Semblava que el conjunt d'Ancelotti agafava aire, però llavors ha rebut un cop duríssim. L'enèsima combinació cityzen entre Grealish i Gündogan ha acabat amb un xut de l'alemany que ha salvat Militao, però la bola ha sortit elevada i Bernardo Silva, amb el cap, ha fet el segon. I el Madrid ha suplicat el descans en els següents minuts, amb un altre xut del bigolejador i un tret del central Akanji que ha desviat Alaba.

Reacció enganyosa

El Madrid ha començat més concentrat la segona meitat. Sabia que calia fer una passa endavant i la seva pressió era millor, amb la qual cosa s'ha instal·lat en camp contrari i ha tingut una bona oportunitat en una falta provocada per Vinícius i llançada per Alaba. Ederson ha respost amb una esplèndida aturada a córner. Eren moments d'inquietud en els locals i, fins i tot, de discussions entre De Bruyne i Guardiola que dissentien entre si calia anar endavant o contemporitzar. Ara el partit era més d'anada i tornada i això afavoria el Madrid, tot i que Gündogan hauria pogut fer el tercer en una errada de Carvajal.

Ancelotti ha volgut introduir físic al camp i ha retirat primer Modric, molt espès, i després Kroos. Però el que ha fet ha estat perdre el poc control que tenia i el City ha tornat a prendre la iniciativa. Hauria pogut fer el tercer Haaland en una deixada de taló esplèndida de Gündogan, però novament Courtois li ha guanyat la partida amb la tercera parada miraculosa, en què ha desviat la pilota al travesser. Ha estat ajornar allò inevitable.

Ha estat en una falta lateral de Camavinga. Ha penjat la pilota De Bruyne i Militao, intentant refusar, s'ha ficat la pilota en la seva pròpia porteria. Els dos entrenadors han semblat donar el partit per acabat amb el 3-0. El Madrid ha fet tres canvis de cop a la recerca de més cames i Guardiola s'ha permès el luxe de rellevar Gündogan. Al Bernabéu no havia practicat cap substitució. I en aquest reajustament, els madridistes han tingut una doble oportunitat per anotar, però Ederson s'ha interposat entre Lucas Vázquez i Ceballos i el gol. Semblava tot acabat, però el City té grans suplents. Un d'ells és el campió del món Julián Álvarez, que no juga més perquè té Haaland a davant. En el descompte ha rebut una assistència d'un altre relleu d'elit, Foden, i ha anotat el quart.