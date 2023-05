De deixar-ho estar a impulsar-ho al màxim. És el camí que ha fet la CR TEA Comarques Centrals amb un campionat de futbol que no només destacarà la vessant esportiva sinó, sobretot, la solidària i de divulgació. L'associació dedicada a ajudar les persones amb trastorn de l'espectre autista (d'aquí les sigles TEA) organitzarà, amb el suport de l'Ajuntament i de la Federació Catalana de Futbol, un campionat de futbol-7 aleví de primer any (nens d'11 anys d'edat) el proper 3 de juny a Sant Fruitós de Bages amb la intenció de recollir fons, divulgar tot allò que fan i també consolidar el torneig perquè arreli de cara al futur. De cara al futur s'espera poder encabir una competició femenina.

En la presentació d'aquest divendres, la presidenta del CR TEA CC, Rosa Serrano, ha explicat que "estàvem fent unes 12 hores, però no en tréiem la rendibilitat econòmica que desitjàvem. Estàvem a punt de deixar-ho estar, quan vam parlar-ne amb l'Arnau Sánchez, un company de feina i implicat en organització d'aquests esdeveniments, i em va dir que no només ho havíem de deixar córrer sinó fer-ho més gran. I aquí tenim el resultat".

I el resultat és un torneig de vint equips, amb quatre grups de cinc. En l'1 hi ha el Barça, el Sant Andreu, el Quart, el Vic-Riuprimer i el Fruitosenc; en el segon, el Cornellà, el Sant Cugat, el Jabac, el Calafell i l'ENFAF (federació andorrana); en el 3, el Girona, el Gavà, el Badalona, el Manresa i el Cambrils; i en el D, l'Andorra, el Reus, el Mercantil, l'Igualada i el Tàrrega. Sánchez ha explicat que "tots jugaran tant al matí, en la fase de grups, com en la tarda, en les respectives semifinals i finals. A causa de la nostra experiència visitant d'altres tornejos d'aquest tipus, n'hem volgut extreure les coses positives i deixar de banda les negatives".

Al costat del campionat

A part dels partits, però, la TEA Football Cup vol convertir-se en un espai tant lúdic, com de divulgació. Així, Serrano ha explicat que l'entrada serà gratuïta i que els assistents s'hi trobaran atraccions com un 3x3 inflable, música de disc-jòquei, una batukada o l'actuació dels Tirallongues. Per col·laborar amb l'associació es podrà participar en diferents sortejos patrocinats per les entitats col·laboradores. D'altra banda, s'oferirà informació a tothom qui en vulgui sobre les activitats de l'associació gràcies a una àmplia xarxa de voluntaris i de monitors que reben formació continuada. A l'acte també hi han assistit el regidor d'Esports de Sant Fruitós, David Ruiz, i el delegat del Bages, el Berguedà i la Cerdanya de la federació, Esteve Olivella, que han donat suport total a la iniciativa.