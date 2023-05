El Club Excursionista UECAnoia ha obtingut la victòria per equips en el Campionat de Catalunya d'ultraresistència, que s'ha fet coincidit amb la Ultra Ensija de la Berga Trail, una prova de 60 quilòmetres de distància i 3.413 metres de desnivell positiu. Ha estat un cap de setmana de tres proves sèniors i la Berga Kids per als més petits, que ha omplert d'activitat els voltants de la capital berguedana durant aquests dies.

Així, en la Ultra Ensija, que passava per la serra de Queralt i els Rasos de Peguera, entre d'altres indrets, la formació anoienca ha fet valer la quarta posició de Ramón Nicolás Fernández i la cinquena de Raquel Fernández, primer i segon en la categoria de veterans, i el 37è lloc de Joan Rosich en la cursa masculina, per aconseguir la victòria de conjunts.

En la competició individual femenina també hi ha hagut podi per a les nostres comarques. Ha estat el tercer lloc de Laia Gilibets (Inverse Team-Trail Solsonès), que ha invertit un temps de 6.38.38. Només l'han superat la guanyadora, la corredora de Bescanó Ester Franch, amb 6.29.24, i Judit Lamas (Cameta Coixa), amb 6.30.02. En la categoria masculina, el triomf ha estat per a Alejandro Villarino (CA Can Mercader), que ha cobert el trajecte en un temps de 4.54.18. Ha entrat agafat de la mà amb Sau Domènech (Parets-CAM), que ha estat designat segon amb el mateix temps, i la tercera posició ha estat per a Alex Urbina (Inverse Team-Trail Solsonès), que només li ha tret catorze segons a Fernández, de l'UECAnoia, que ha fet 5.10.07.

Pel que fa a les altres curses, la Trail Queralt, de 14 quilòmetres i pas pels miradors del santuari, ha vist el segon lloc de la gironellenca Martina Gonfaus, que ha perdut gairebé quatre minuts respecte de la guanyadora, Sònia Amor. Gonfaus ha fet 1.47.33. La tercera posició ha estat per a Clàudia Roca. En homes, ha guanyat Enric Cabot, amb 1.25.43, per davant de Ramon i Aran Capdevila.

La tercera prova era Trail Figuerassa, de 27 quilòmetres i 1.696 metres de desnivell. L'ha guanyada en categoria masculina Genís Vila (2.53.20), que ha superat Omar Ezacriti i Jordi Soler. En dones, victòria per a Lorena Cubillas (3.15.31), per davant d'Aina Siscart i de Lídia Ruiz.

El cap de setmana s'ha tancat amb la Berga Trail Kids, una cursa per als més petits amb el pla de Corbera com a camp base. Un total de 75 joves corredors han participat en la setena de les vuit proves d'un circuit que introdueix els més petits, des de la categoria sub-6 fins a les cadets, en el món de les curses. La propera i última prova del circuit es farà al Montseny.