L'Unicaja ha derrotat el Lenovo Tenerife (75-71) en l'únic partit de la Lliga Endesa disputat aquest cap de setmana, ajornat del passat per la disputa de la Final Four de la Champions. Els dos equips ja saben que es veuran les cares en el play-off de quarts de final, però calia saber qui gaudiria del factor pista. El triomf curt dels malaguenys, que havien perdut per set punts a La Laguna, provoca que el Tenerife depengui d'ell mateix en el partit que jugarà demà contra el Casademont Saragossa.

En el duel, Perry ha capitanejat una escapada local de tretze punts a la primera part (32-19) sufocada pels illencs al descans (34-34). L'Unicaja, tot i la desqualificació per dues tècniques d'Ibon Navarro, ha dut en tot moment la iniciativa, però una sèrie d'errades al final no li han permès superar els set punts. Dimarts acaba la lliga a Bilbao. UNICAJA: Perry 19, Kalinoski 5, Djedovic 1, Osetkowski 5, Sima 4 -cinc inicial- Ejim 5, Brizuela 5, Alberto Díaz 12, Carter 3, Thomas i Kravish 10 LENOVO TENERIFE: Huertas 8, Sastre 5, Cook 4, Abromaitis 3, Shermadini 8 -cinc inicials- Jaime Fernández 8, Fitipaldo 5, Salin 8, Diagné 3, Bolmaro, Guerra 9, Doornekamp 10 ÀRBITRES: García González, Oyón i Olivares PARCIALS: 21-13, 34-34 (descans), 59-51, 75-71