El gimnasta de l'Egiba Thierno Diallo ha quedat cinquè en cavall amb arcs i setè en anelles en les dues primeres finals que ha disputat, aquest dissabte, de la prova de la Copa del Món de Tel Aviv (Israel). Aquest diumenge encara ha de participar en dues lluites per les medalles més, en els aparells de paral·leles, el seu favorit, i barra fixa.

En el cavall amb arcs, Diallo segurament ha pagat un parell d'indecisions al principi de l'exercici, que li ha costat d'arrencar i en què ha obert les cames per equilibrar-se. Després ho ha fet de manera prou correcta, però ha quedat a més d'un punt de la medalla de bronze, amb una nota de 12,900, nou dècimes més baixa que la que va obtenir a les classificatòries.

L'or en aquesta disciplina ha estat per a l'israelià Eyal Indig, amb una nota de 14,150 punts. Segon ha quedat l'hongarès Krisztofer Meszaros, amb 13,950, la mateixa nota que el tercer, l'alemany Glenn Trebing.

La final d'anelles ha vist una medalla per a la delegació espanyola. Ha estat per a Néstor Abad, que ha obtingut la plata amb 14,000 punts justos. S'ha quedat a sis dècimes de l'or, obtingut per l'austríac Vinzenz Hoeck. Tercer ha estat l'australià Zachary Perillo, amb 13,650.

Diallo ha finalitzat en setè lloc, amb 12,850 punts, en un exercici amb algunes inseguretats sobretot en la part final. També ha quedat per sota dels 13,100 punts de dijous.

Diallo no ha participat en la final de terra, en què era el primer suplent, però ha vist de prop com el seu company, el mallorquí Nicolau Mir, es penjava la medalla de plata en ser segon per darrere de l'hongarès Meszaros i per davant de l'israelià Eliran Ioscovich. També hi ha hagut participació catalana en la prova femenina. Alba Petisco ha estat cinquena en salt i Laia Masferrer, vuitena en aquest mateix aparell i sisena en asimètriques.