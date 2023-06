El final d'un cicle. Després d'un cap de setmana ple de rumors sobre el futur esportiu de l'entrenador del primer equip del Centre d'Esports Manresa, Ferran Costa, l'entitat manresana ha oficialitzat, aquest migdia, a través del seu compte de Twitter, la desvinculació del tècnic castelldefelenc del club blanc-i-vermell. Demà, a partir de les 18 hores, a la sala de premsa de l'estadi del Congost, Ferran Costa i la presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, detallaran les raons que han dut el jove i talentós entrenador a prendre aquesta decisió.

COMUNICAT OFICIAL



Ferran Costa deixa el CE Manresa.

El club està eternament agraït per les tres temporades d’inesgotable feina (i d’èxits) que ha realitzat com a tècnic i director esportiu i li desitja molta sort!

Demà a les 18h (Congost) acte i RDP de comiat.#GràciesFerran pic.twitter.com/6OaqiHgPu5 — CE Manresa (@Cemanresa1906) 5 de junio de 2023

Dissabte, a primera hora de la tarda, el mitjà digital FutbolCatalunya.com va informar, a través del seu compte de Twitter, que aquesta setmana s'anunciaria el punt final de l'exitosa i fructífera primera etapa de la relació entre Ferran Costa i el Centre d'Esports Manresa. Aquest mateix mitjà de comunicació va revelar l'hipotètic interès de la SCR Peña Deportiva de Santa Eulària des Riu (Segona Divisió RFEF) i del futbol formatiu del Girona FC per aconseguir els serveis de l'entrenador originari de Castelldefels. Recordem que el club gironí no ha renovat Axel Vizuete com a tècnic del filial que milita a la Tercera Divisió RFEF. A més, durant el cap de setmana, també ha transcendit un hipotètic interès del Deportivo Alabès per tal que Costa assumís les regnes del filial de l'històric club de Vitòria que, a hores d'ara, disputa les fases d'ascens a la Primera Divisió RFEF.

Ferran Costa va ser presentat com a màxim responsable tècnic del primer equip del Centre d'Esports Manresa i de la coordinació general del futbol formatiu de l'entitat el maig del 2020, quan només tenia 25 anys. El seu reeixit primer exercici com a entrenador dels manresans (temporada 2020-21) va ser el preludi de dos cursos esportius excepcionals. El CE Manresa, que aleshores militava al grup 5è de la Tercera Divisió, es va classificar per jugar la Fase d'Accés a les Eliminatòries d'Ascens a la Segona Divisió RFEF, una categoria de nova creació. En aquesta segona fase de la competició, els blanc-i-vermells van assolir la tercera posició final (37 punts), és a dir, només van sumar un punt menys que el segon classificat, la UE Vilassar de Mar (38). La UE Sant Andreu i el conjunt vilassarenc van competir per pujar de categoria.

La temporada 2021-22, el Centre d'Esports Manresa va esdevenir l'equip revelació del grup 5è de la Tercera Divisió i, després de sotmetre el CE l'Hospitalet al seu feu (1 a 2), es va proclamar campió de lliga i va segellar l'ascens a la Segona Divisió RFEF, per primera vegada en la seva història. Quasi cinc-cents aficionats es van desplaçar al Municipal de la Feixa Llarga per donar suport als manresans aquell diumenge, 01 de maig del 2022.

La progressió de l'equip ha continuat aquest darrer curs esportiu. L'estrena dels blanc-i-vermells a la quarta categoria estatal ha estat immillorable. El conjunt de la capital del Bages ha aconseguit la quarta posició final al grup 3r de la Segona Divisió RFEF i ha disputat la primera eliminatòria de les fases d'ascens a la Primera RFEF. A més, la bona dinàmica i les excel·lents prestacions esportives de l'equip han propiciat que l'estadi del Congost hagi registrat una mitjana de més de 650 espectadors per partit i que dues vegades s'hagin ultrapassat els dos milers d'aficionats.