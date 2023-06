El dissetè títol mundial a l'aire lliure consecutiu és una mica més a prop del palmarès particular de Toni Bou després de signar aquesta tarda un doblet en el Gran Premi d'Andorra, cinquena escala del campionat de TrialGP. El pilot de Piera i de l'equip Repsol Honda es va imposar en la jornada de dissabte i ha reeditat èxit aquest diumenge, sumant dos triomfs que li permeten situar-se 14 punts per davant de Jaime Busto en la classificació general d'una competició enguany força igualada.

Toni Bou ha triomfat avui en una jornada marcada per una pluja intensa que ha deixat les zones molt relliscoses. En el circuit de Sant Julià de Lòria, el corredor anoienc ha donat una lliçó de pilotatge encadenant set zeros consecutius a la primera volta, obtenint sobre Busto un marge que ha pogut conservar en la segona passada pel traçat. Bou ja ha guanyat set proves en el Mundial 2023, les quatre darreres consecutives.

"Estic molt content", ha assegurat Toni Bou després de la segona jornada en territori andorrà. "Ha estat un cap de setmana rodó per nosaltres, no només per les victòries sinó per la manera com m'he sentit amb la moto. L'equip ha fet un treball increïble. A Andorra sempre és complicat per l'alçada, per això vull donar les gràcies a tothom", ha afegit. El pilot de Repsol Honda ha comentat també que "l'objectiu en la següent cursa a Itàlia -del 21 al 23 de juliol- serà estar sempre tant amunt com es pugui, arribar en bones condicions físiques i lluitar per aquest campionat, que serà apretat fins el final".