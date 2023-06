És així de simple, ni més ni menys i sense exagerar, per descomptat. És com si el Barça o el Reial Madrid estiguessin en llocs de descens després de no haver empatat ni guanyat amb ningú durant mitja Lliga. Repeteixo, és això. És com si dos dels equips més guardonats de la història del futbol tinguessin 19 partits per intentar salvar la pell i no continuar fent el ridícul més estrepitós. Un ridícul sense precedents. Així està Honda, la firma més premiada, al Mundial de MotoGP. Última en totes les classificacions del campionat.

I, de moment, sense cap explicació. Bé, sí, una explicació, anònima, per descomptat, en boca d’un dels màxims responsables de l’equip oficial Repsol Honda, que fins fa un parell d’anys era l’enveja del pàdoc: «L’explicació és molt senzilla: als japonesos se’ls ha oblidat com fer motos de carreres. És més, han deixat d’interessar-los les motos de carreres. Els és absolutament igual el que ens passi. Pot ser que la decisió que ahir va prendre Marc [Márquez], la de renunciar a córrer a Sachsenring, ¡Sachsenring, el seu regne, on ha guanyat les 11 vegades que ha corregut!, els desperti de la letargia. Pot ser, tot i que ho dubto».

La pandèmia, culpable?

Hi ha qui diu que als departaments de competició de les fàbriques japoneses els va afectar greument la pandèmia perquè, mentre a Europa seguien, més o menys, treballant en els projectes, en el desenvolupament de les seves motos, al Japó van enviar tots els seus enginyers a casa. Això diuen, però el cert és que Suzuki va abandonar el Mundial sorprenentment, sense avís, després de ser campiona del món amb el mallorquí Joan Mir; Yamaha està tan ficada en el fang com Honda i la firma alada està sent apallissada, humiliada, per les tres marques europees, Ducati, Aprilia i KTM, que li han passat la mà per la cara amb el seu enginy.

L’equip Repsol Honda és l’últim de la classificació d’escuderies. Honda és la penúltima a la taula de fabricants del Mundial de MotoGP. La primera Honda al Mundial de pilots és la d’Àlex Rins, lesionat, en 13a posició. El japonès Takaaki Nakagami, l’únic pilot d’Honda que va córrer ahir a Sachsenring, va acabar 14è entre 17 pilots. El paper de la fàbrica alada és el pitjor de la seva història i res ni ningú fa pensar que millorarà durant la segona part del Mundial.

«Tenim un test per provar coses, a Misano, després del gran premi, però si estiguessin preparant alguna bomba, bé, ni això, sinó alguna cosa especial, simplement nova, ja ho sabríem; però no, no tenen res a oferir-nos», va continuar comentant el membre de l’equip sobre el que comença a ser no ja la preocupació del pàdoc, sinó fruit de mems i acudits continus.

Márquez, que dissabte, després d’una de les seves impressionants «salvades», va dedicar una botifarra, un gest de ràbia i repulsa alhora, va decidir prendre’s ahir uns dies de descans per calmar-se i analitzar la situació amb el seu equip personal, que ja ha començat a esmicolar el seu contracte amb Honda, que conclou a finals del 2024, per veure si troba una via d’escapatòria a final d’any.

Després de dir dissabte que ell no podia enfonsar-se «perquè si cau el pilot, cau l’equip», ahir va reconèixer, després de comprovar en carn viva amb cinc tremendes caigudes al seu circuit predilecte, que la seva moto és un desastre, que no estava preparat per córrer. «Si Marc no vola a Sachsenring és que la moto és una porqueria», va assenyalar una de les tres persones que no se separen ni un metre ni un segon del vuit vegades campió del món.

Hi ha qui creu que hi haurà un abans i un després de Sachsenring. Diuen que la plantada de Márquez obrirà els ulls a l’‘staff’ japonès d’HRC, el departament de competició d’Honda. Molts de l’equip oficial no ho creuen «per la senzilla raó que són gent molt prepotent, altiva i que no vol ni consells ni ajuda externa, ni de bon tros fitxar enginyers i tècnics europeus que els ajudin a sortir del forat», insisteixen des de dins de l’equip oficial. «Ells volen fer-ho tot al seu estil. El problema és que, metòdicament i tecnològicament, Ducati, Aprilia i KTM, que han recorregut fins i tot a enginyers i sistemes de treball de la F-1, estan moltíssim més avançats que ells».

Puig, desesperat

Un membre de l’equip Repsol Honda, que fa uns mesos va abandonar l’equip, defensa el paper, dur, crític, desesperant, que juga Alberto Puig, ‘team manager’ de l’equip Repsol Honda, que s’ha passat els últims anys oferint als seus caps japonesos tota mena de solucions i, per descomptat, al conèixer com ningú el pàdoc, ha arribat a posar amb safata de la cúspide japonesa els millors enginyers aerodinàmics i gurus del pàdoc, molts d’ells, lògicament, procedents de Ducati, però els caps japonesos s’han tirat enrere a l’últim moment. «Per a ells seria un insult, una humiliació, que un italià, un espanyol, un anglès, un austríac o un alemany els ensenyés a fer una moto guanyadora».

La situació d’Honda, la seva crisi tan profunda, podria provocar que es plantegessin, com ja va fer Suzuki, abandonar el Mundial de sobte. Nakagami ja és gairebé un expilot, Àlex Rins té la tíbia i el peroné esquerres trencats; Joan Mir, lesionat i Marc Márquez, desesperat. Ningú vol pilotar una moto tan perillosa, tan boja, tan traïdora. Ningú vol fer-se mal. O més mal. I, sense moto, és impossible fitxar ningú. El murcià Pedro Acosta és un caramelet, però no anirà a Honda ni per tot l’or del món. Així que sense Márquez, probablement el 2024 i segur que el 2025, Honda podria renunciar a MotoGP.

Salvar el soldat Márquez

I, insisteixo, atesa l’actitud de Suzuki i de Yamaha, que també té un desastre de moto («és difícil confiar en el futur quan ara estàs lluitant pels llocs del darrere», va assenyalar el campió Fabio Quartararo), a ningú l’estranyaria que Honda marxés. Seria, sens dubte, un cop duríssim per al campionat, ara que els seus responsables, igual que els advocats i el nou mànager de Márquez, Jimmy Martínez, estan, en aquests moments, intentant trobar una solució a la crisi alada.

Una solució seria ajudar MM93 a fugir d’Honda i acomodar-lo en algun equip de KTM o fins i tot entregar-li una plaça de la graella de MotoGP perquè el pilot de Cervera es muntés, com ha fet Valentino Rossi, la seva pròpia estructura o, d’altra banda, exigir a la cúspide del Japó que posi fil a l’agulla per dissenyar i construir una moto totalment nova per al 2024, fins i tot concedint-los la possibilitat que provin i utilitzin els tests que vulguin (se’n diu concessions) per desenvolupar la seva nova moto.