El València Basket repetirà per segon any consecutiu com a equip de l'Eurolliga, tot i que la plaça hauria d'haver estat per al Dreamland Gran Canària. La decisió dels insulars, campions de l'EuroCup, de no jugar la màxima competició continental per motius pressupostaris ha permès els taronja conservar un lloc que tenien perdut. De fet, el Gran Canària ja va jugar l'Eurolliga 2018-19 i ho va pagar amb un fluix rendiment a l'ACB, a la qual es van salvar de problemes de cara al descens amb l'arribada de Pedro Martínez en el tram final.

Així, el València, que té previst un nou pavelló per a la temporada 2024-25 però que encara jugarà a la Font de San Lluís, s'uneix al vigent campió, el Reial Madrid, el Barça i el Cazoo Baskonia, els equips que tenen llicència A per jugar aquesta competició. La resta de formacions són exactament les mateixes que en la passada edició, encara amb l'exclusió dels russos per la guerra d'Ucraïna. La novetat més gran, per tant, arriba en el format. Es continuran jugant les 34 jornades de lliga regular, en un format de tots contra tots, però al final hi haurà un canvi. Fins ara passaven als play-off de quarts de final els vuit primers. Ara només ho faran els equips entre la primera i la sisena posicions. El setè jugarà una eliminatòria contra el vuitè. Qui guanyi, passarà als play-off. Qui perdi, tindrà una repesca davant del guanyador de l'eliminatòria entre el novè i el desè. És l'anomenat play-in que ja fa anys que s'aplica a l'NBA. Tot, per dotar de més emoció al torneig i donar més possibilitats a la zona mitjana de la classificació.