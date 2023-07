Josep García no llança la tovallola tal i com va demostrar aquest cap de setmana a Gelnica (Eslovàquia), en la cinquena i avantpenúltima cita del Mundial d'EnduroGP. El pilot surienc de KTM, que va reaparèixer després de passar pel quiròfan per operar la clavícula trencada, va anar de menys a més i, si dissabte va ser vuitè scratch, diumenge va acabar sisè, i es manté quart de la general, primer entre els corredors de la categoria Enduro 1.

"El Gran Premi d'Eslovàquia" ha estat segurament el més dur de la meva vida per culpa de les lesions d'aquest últim mes", va explicar García recordant que un pilot de la categoria open, el local Jaroslav Diro, va perdre la vida per culpa d'un accident en els entrenaments". Tot i que no estava físicament al cent per cent, el bagenc va sortir a sumar el màxim número de punts possibles per no cedir el liderat de la categoria i no comprometre definitivament les seves opcions en la general absoluta.

Dissabte, en una jornada més llarga de l'habitual, García va ser tercer d'Enduro1 i vuitè de la general, que va dominar Steve Holcombe. L'endemà, tot i el cansament, el surienc va millorar resultats: en un circuit amb pluja i fang, va finalitzar segon d'Enduro1 i sisè scratch.

El calendari concedeix ara una treva a Josep García per recuperar-se plenament de les lesions, ja que les dues últimes proves del Mundial no es disputen fins a la tardor a Portugal: a Valpaços del 29 de setembre a l'1 d'octubre; i a Santiago de Cácem, del 6 al 8 d'octubre. Prèviament, del 15 al 17 de setembre, el pilot té previst participar en la penúltima cita del Campionat d'Espanya, a Pontevedra.

"Dissabte va ser una jornada per veure quines sensacions tenia i fins on em permetia pilotar el dolor i el meu físic. Vem fer una bona jornada, cada cop millor", va apuntar García, afegint que "diumenge al matí estava molt cansat i em feia molt mal l'espatlla, el colze i tota l'esquena en general. No obstant això, quan vaig començar a entrar en calor, vaig poder apretar a les dues primeres voltes, tot i que en l'última les meves forces van dir prou i en l'últim tram vaig anar quatre cops per terra".

Reflexionant sobre la seva situació actual, García va explicar que "es fa difícil d'acceptar, perquè quan estic al cent per cent sempre lluito per estar davant, tot i que també hem de tenir en compte que el que he fet a Eslovàquia és increïble, ni jo ni ningú ens ho esperàvem".

CLASSIFICACIÓ GENERAL ENDUROGP 1. Steve Holcombe (Beta).............164 2. Brad Freeman (Beta).................151 3. Andrea Verona (GasGas)..........145 4. Josep García (KTM)..................130 5. Hamish Macdonald (Sherco)....107

CLASSIFICACIÓ GENERAL ENDURO1 1. Josep García (KTM)...................169 2. Theophile Espinasse (Beta).......151 3. Jamie McCanney (Husqvarna)..136

CLASSIFICACIÓ GENERAL ENDURO3 1. Brad Freeman (Beta)..................160 2. Mikael Persson (Husqvarna).....156 3. Antoine Magain (Sherco)...........136 10. Jaume Betriu (KTM).................52

En la categoria d'Enduro3, Jaume Betriu (KTM) va obtenir un setè i un vuitè lloc a la categoria Enduro3, en les dues jornades de competició. El pilot de Coll de Nargó es va mostrar afectat per la mort de Diro i va assegurar que "ha estat un dels caps de setmana més durs que recordo".

El pilot de l'equip WP Eric Augé, i corredor oficial d'I+D de KTM, va fer setè en la jornada inicial tot i que encara arrossega problemes físics, com l'esquinç del lligment acromioclavicular. El diumenge, Betriu va tenir alts i baixos i va acabar vuitè.

"Me'n vaig a casa amb un sabor agredolç en el terreny esportiu, ja que durant alguns moments vaig tenir bones sensacions sobre la moto, i en altres em va costar trobar el ritme per ser competitiu".