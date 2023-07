La il·lusió de l'Espanya de l'olesà Víctor Gómez s'ha fet fonedisa en una final de l'Europeu sub-21 travada, tensa i amb un epíleg d'alt voltatge emocional. Un gol de Jones de rebot en una falta executada per Palmer en el temps de descompte del primer temps i un penal errat per Abel Ruiz en l'afegit del segon han estat els dos moments culminants d'un partit que cap dels dos equips ha controlat i del que la selecció dirigida per Lee Carsley n'ha tret millor rèdit.

Espanya ha volgut la pilota però Anglaterra ha convertit el camp en un terreny minat, amb interrupcions, pressions selectives i contracops que han dificultat enormement la tasca d'una selecció a la que Santi Dènia -que com Gómez podia fer el triple després de conquerir els torneigs continentals sub-17 i sub-19- no ha mogut ni un bri per configurar l'onze inicial. Al davant, un combinat britànic impenetrable: ni amb el penal que ha fallat el davanter del Braga -el mateix equip on juga el lateral del Baix Nord- ha vist Trafford perforada la seva porteria en tot el campionat. De fet, el mateix Abel Ruiz ha marcat a l'inici de la segona part, però el cop de cap l'ha enganxat en fora de joc.

En un inici frenètic, Gordon s'ha escapat dues vegades per l'esquerre i ha posat l'ai al cor dels espanyols: el seu xut l'ha aturat Arnau, excel·lent tot el partit, i la centrada posterior no l'ha transformat Gibbs-White a porta buida de miracle. Amb el pas dels minuts, Espanya s'ha asserenat i ha intentat agafar el timó del matx, però l'han perdut les imprecisions. Tot i això, ha tingut ocasions al cap de Paredes i al peu d'un Baena passat de voltes i que no ha marxat al vestidor abans d'hora per la generositat de l'àrbitre, que li ha ensenyat la primera groga al 34 i li ha perdonat la segona en un parell d'accions.

Espanya ha entès que calia pressionar la sortida de la pilota d'Anglaterra, tapant el mig centre, obligant-lo a jugar d'esquena i cap enrere. Però sense aprofitar cap ocasió ni cap recuperació. De fet, ha estat Anglaterra qui ha colpejat dos cops al final del primer període. Colwill ha rematat de cap contra el terra i al pal en una falta de Palmer, el mateix davanter que uns minuts després, quan ja en feia quatre que s'havia acabat el temps reglamentari, ha tret una altra falta des del cantó oposat. El xut ha picat en Jones, que molestava la barrera, i ha despistat Arnau. Un cas de mala sort que ha continuat en una picabaralla col·lectiva quan Colwill ha anat a celebrar el gol davant de la banqueta de la Roja. El preparador físic d'Espanya, Carlos Rivera, i el segon d'Anglaterra, l'exjugador Ashley Cole, han vist la targeta vermella.

En el segon temps, Espanya ha volgut i no ha pogut. Al 51, Abel Ruiz ha rematat de cap un excel·lent servei d'aquest gran centrador que és Sergi Gómez, però estava lleugerament avançat i el gol no ha pujat al marcador. Denia ha fet entrar Gabri Veiga, Aimar Oroz i Rodrigo Riquelme per capgirar el signe del matx, però els nous han aportat més nervis que joc. De fet, l'osasunista Oroz s'ha guanyat una targeta en la primera acció. Posteriorment, el tècnic ha posat Barrenetxea en el lloc de l'olesà per revitalitzar una banda dreta poc productiva.

Anglaterra, sense proposar altre cosa que intentar enganxar el rival desprevingut, hauria pogut fer el segon, però Gibbs-White ha fallat sol davant de porteria i, immediatament després, l'ex-barcelonista Arnau ha posat la mà de forma miraculosa per aturar el xut de Jones. Amb la possessió igualada, els espanyols s'anaven impacientant, però no han defallit i Abel Ruiz ha rematat de cap fregant el pal.

El títol semblava impossible per Espanya fins que Abel Ruiz ha estat objecte d'un penal que inicialment només han vist el VAR i el 9 d'Almusafes. Ja havien passat uns quants minuts del temps afegit, els jugadors de Denia atacaven sense desmai i Ruiz continuava a terra quan l'àrbitre noruec ha aturat el joc, ha anat a mirar la pantalla i ha decretat la pena màxima. Un bri d'esperança per Espanya, però Trafford ha aturat el penal, la rematada posterior d'Oroz i el tercer xut l'ha enviat Riquelme als núvols. Game over. Anglaterra campiona.