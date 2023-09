Sensacions contraposades per a Gil Membrado en la represa del Supercampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER) i de la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT), després de l’habitual aturada estival d’ambdues competicions. El jove pilot d’Olost de Lluçanès, de 15 anys, va debutar aquest darrer cap de setmana al Ral·li Blendio Princesa d’Astúries Ciutat d’Oviedo. A més, Gil Membrado estrenava a la seixantena edició de la prova asturiana el lideratge al Trofeu d’Espanya per a vehicles 2RM del nacional de terra. Malauradament, el trencament d’un palier abans de finalitzar la tercera especial de divendres, va impedir a l’olostenc completar aquesta etapa que es desenvolupava sobre terra quan encapçalava, per primer vegada, la classificació de l’anhelada Beca Júnior RTS. L’avaria va impossibilitar que Gil Membrado pogués optar, altra vegada, a les posicions d’honor del certamen federatiu. Malgrat tot, els mecànics del PCR Sport Team van aconseguir que Gil Membrado pogués prendre part i completar íntegrament l’etapa sobre asfalt que es va desenvolupar dissabte. Així doncs, Gil Membrado va signar la 25a posició a la classificació final o escratx , a més d’acumular uns valuosos quilòmetres d’aprenentatge sobre el singular sòl humit de l’asfalt asturià al volant del seu Ford Fiesta Rally4.