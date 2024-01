El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha explicat que "accepto que Xavi continuï fins a juny perquè és una llegenda". Laporta ho ha dit als mitjans del club després de reunir-se amb tota la plantilla i l'equip tècnic al vestidor blaugrana en què va demanar la unió de tots els estaments del club "per remuntar aquesta situació que no és agradable". Abans, Xavi havia explicat als jugadors les raons de la seva decisió de plegar en acabar la temporada que havia comunicat després de la desfeta contra el Vila-real per 3 a 5.

"Xavi em va anunciar que a final de temporada marxaria. Volia acabar la temporada i és una fórmula que l'accepto perquè és el mateix Xavi qui me la proposa. És una llegenda del barcelonisme i és una persona honesta que actua amb tota dignitat i que s'estima el Barça", ha dit Laporta alhora que deixava clar que no ho hagués permès a qualsevol altre entrenador. Xavi va dir després de la derrota històrica contra el Vila-real que ho deixaria al juny "pel bé del club". "No vull ser un problema. El club necessita un canvi de dinàmica i això ho destensarà tot en general. Crec que alliberarà els jugadors", va justificar.

Laporta, com també Xavi, s'ha mostrat confiat que la temporada encara pugui acabar bé. "La Lliga està difícil, però encara no està perduda. I s'ha de lluitar per quedar el millor possible sense descartar guanyar-la", ha afirmat. El millor possible fa referència a quedar entre els quatre primers i classificar-se per a la Lliga de Campions de la temporada que ve. Després dels resultats de Madrid i Girona, el FC Barcelona ha acabat la jornada a 11 punts dels gironins -que tenen un partit més- i a 10 dels madridistes.

Tampoc no ha descartat optar pel títol europeu. "S'ha de posar tot el que tenim per intentar guanyar la Champions. Estem en l'eliminatòria contra el Nàpols, anem pas a pas i crec que amb compromís, amb més caràcter, sense perdre la concentració i amb l'entrenador donant-ho tot, que sé que ho farà i amb els jugadors amb ple compromís podem aconseguir a final de temporada algun dels objectius que ens hem marcat", ha afirmat.

Dimecres, l'equip tornarà a l'Estadi de Montjuïc per recuperar el partit de la jornada 20 contra l'Osasuna que va quedar ajornat per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Dissabte, el Lluís Companya va registrar la segona millor entrada de la temporada i el president blaugrana ha volgut "agrair el compromís amb l'equip i el club perquè l'afició està responent", i això en "una temporada complicada en què hem hagut d'anar a Montjuïc". "Els demano que segueixin així, que tornin a fer l'esforç d'anar a Montjuïc i que tornin a animar el Barça el dia de l'Osasuna", va concloure.