Quasi dos mil espectadors es van aplegar a les grades del Municipal de Santa Margarida de Montbui per assistir al partit de màxima rivalitat entre la UD San Mauro i el CF Igualada que obria la segona volta de la competició al grup 2n de Primera Catalana. Els mauristes van vèncer els blaus (1 a 0) i amplien fins a quatre punts el seu avantatge respecte al segon classificat, el FC Martinenc (36 punts per 32). No endebades, el primer equip de la històrica entitat barcelonina va cedir taules contra el FC Pirinaica al Municipal del Guinardó (1 a 1). Pel que fa al tercer, la UD San Juan Atlético de Montcada i Reixac, va encaixar una inesperada derrota al seu feu contra el CE Júpiter (1 a 4).

El tècnic de la UD San Mauro, Jesús Milán, va mantenir la seva estructura d’equip característica (4-2-3-1), però va modificar la posició habitual de tres futbolistes. Així doncs, Jordi Aribau va configurar el duet de mig centres amb Bernat Benito. Otger Sastre va avançar la seva posició i va jugar com a mitja punta per la dreta i Adri Caballé es va reubicar al centre de la línia. L’objectiu del cos tècnic dels amfitrions era que Otger Sastre neutralitzés les perilloses incursions del lateral esquerre blau Edwin Obinna. Les incorporacions a l’atac de l’igualadí les havia d’aprofitar el golejador Èric Compte Copoví Copo per destarotar l’entramat defensiu dels visitants. Per la seva banda, l’entrenador del CF Igualada. Mario Martínez, va optar per situar en punta Franc Samaniego i Dan Etido (4-4-2).

De l’allau ofensiva al gol de Copo

Durant els primers trenta minuts de joc, la UD San Mauro va desfermar una allau ofensiva que va obligar el CF Igualada a parapetar-se a la seva parcel·la defensiva. Malgrat aquest fet, Edwin Obinna va armar el xut més perillós dels blaus durant el primer període (min 3). La rèplica maurista va ser una canonada de Bernat Benito que va repel·lir el travesser (min 4). Èric Compte Copoví Copo va flirtejar amb el gol set minuts després. El golejador va malbaratar una rematada a boca de canó (min 11). El davanter no va defallir i va trenar una gran jugada amb Jordi Aribau que els jugadors mauristes tampoc van materialitzar. La rematada de cap armada pel golejador arran d’un córner (min 32) va ser l’última acció de perill de la primera meitat.

El CF Igualada va arrabassar la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva a la UD San Mauro durant els primers deu minuts de la represa. Jesús Milán va confiar en Marc Enríquez i Franco (min 57) per revertir la situació i els canvis van produir l’efecte anhelat. Nou minuts després, una centrada des de la dreta de Javi García va habilitar Èric Compte Copoví Copo per batre Yaroslav Toporkov i va desfermar una gran celebració a les grades (1 a 0). El destre Franc Samaniego va gaudir d’una immillorable oportunitat per reequilibrar el marcador (min 72), però Caleb Martínez el va deixar sense espai per superar-lo amb una gran sortida i, així, el cos del porter local va neutralitzar el xut del davanter blau. En el tram final del duel, la UD San Mauro va controlar el tempo del partit i va ratificar la seva victòria en el derbi anoienc.